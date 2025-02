Pós-NRF 2025: ABF Rio realiza palestra sobre as novidades do mercado de varejo mundial

A Associação Brasileira de Franchising Seccional Rio de Janeiro (ABF Rio) promoverá, no dia 11 de fevereiro, o evento “Aconteceu na NRF”, com os principais insights sobre um dos maiores eventos anuais de varejo do mundo: a NRF Retail’s Big Show, que chegou a sua 115ª edição.

A convenção anual da National Retail Federation (entidade oficial do varejo nos Estados Unidos) é o maior evento de varejo do mundo, e novamente trouxe as tendências que estão transformando o setor através de avanços em tecnologia de vendas, que reforçam sucesso, inovação e autenticidade, criando valor para clientes e equipes.

O Pós-NRF da ABF Rio contará com a palestra do Sócio-diretor da Práxis Business, Tonini Junior, que participou da NRF 2025. No encontro, o executivo trará informações valiosas sobre o futuro do varejo que está sendo moldado por uma combinação poderosa: novas tecnologias digitais, com foco na Inteligência Artificial, e a valorização da experiência imersiva do cliente.

O presidente da ABF Rio, Clodoaldo Nascimento, considera muito importante compartilhar insights relevantes com os associados sobre o conteúdo da NRF 2025. “Trazendo inspiração e insights para que os empreendedores possam construir um varejo e um franchising qualificado, o Tonini apresentará provocações e dicas em primeira mão de tudo que está moldando o futuro do varejo”, disse.

O evento será realizado presencialmente, na sede da ABF Rio, na Barra da Tijuca, sendo gratuito aos associados. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2504-7573 ou se cadastrar no formulário ABF Rio NRF 2025

Tonini Junior – Empresário, Sócio-Diretor da Práxis Business, Palestrante, especialista em Gestão do Capital Humano, Comportamento Empreendedor, Liderança, Gestão de Vendas e autor de artigos nas áreas de Gestão de Vendas, Atendimento & Vendas, e Encantamento de Clientes.

Serviço

Palestra ABF Rio – “Aconteceu na NRF″

Data: 11 de fevereiro de 2025

Horário: 09h30

Local: Sede da ABF Rio na Barra da Tijuca – Rua Gildásio Amado, 55, sala 2.107 – Condomínio Centro da Barra