Pós-Carnaval para os pequenos foliões tem muita animação no Continental Shopping

Tem coisa mais brasileira que o carnaval? Festa mais democrática? Não tem e para os inimigos do fim, o Continental Shopping preparou uma programação especial para as crianças de 4 a 12 anos.

No pós-carnaval, dia 17 de fevereiro, das 14h às 16h, tem bailinho – ao som de muitos clássicos carnavalescos – e pinturas faciais.

As atividades são gratuitas com recomendação para crianças de 4 a 12 anos e acontecem no 3º piso do shopping, em frente ao cinema. O Instituto Interagir – de terapias integradas e desenvolvimento humano – e a loja Puket são parceiros nas ações.

“Os pequenos foliões que frequentam o shopping certamente vão continuar no clima e se divertir junto com a gente no pós-carnaval. Os adultos, certamente, vão gostar também”, afirma Carolina Moura, gerente de Marketing do Continental Shopping.

Para participar é necessário agendamento no próprio local, mediante disponibilidade.

Pequenos Foliões no Continental Shopping

Data: 17 de fevereiro

Valor: Gratuito

Onde: 3º piso, em frente ao cinema

Classificação indicativa: de 4 a 12 anos

Endereço: Avenida Leão Machado, 100 – Jaguaré – São Paulo – SP