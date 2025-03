Portuguesa Santista é rebaixada na Série A2 do Campeonato Paulista

Neste sábado (08), a Portuguesa Santista foi rebaixada no Campeonato Paulista da Série A2 após um jogo sem emoção contra o Votuporanguense, que terminou em um empate sem gols no Estádio Ulrico Mursa, em Santos. Este resultado foi suficiente para selar o destino da equipe na 15ª rodada da competição.

A equipe da Briosa, que ocupou a 15ª posição na tabela, terminou sua participação com apenas 13 pontos. O empate em casa na última rodada não foi suficiente para evitar a queda, especialmente após o São Bento conseguir uma vitória expressiva de 3 a 0 sobre o Rio Claro, superando assim a Portuguesa no critério de vitórias – três contra duas. Na lanterna da classificação está o Rio Claro, que também foi rebaixado, com apenas 12 pontos.

REBAIXAMENTO DA PORTUGUESA SANTISTA

Logo no início da partida, aos 35 segundos, a Portuguesa Santista tentou evitar a queda ao criar duas oportunidades de gol. Luiz Paulo fez uma finalização que exigiu boa defesa do goleiro Jean, que se virou e defendeu com o rosto. John Egito também teve sua chance e quase marcou com um chute potente que passou raspando o travessão.

Na segunda etapa, a Briosa voltou com uma postura ofensiva e aos 12 minutos, Bakary arriscou um chute forte com a perna esquerda, mas a bola saiu desviada. Enquanto isso, o São Bento ampliava sua vantagem contra o Rio Claro, deixando a situação da Portuguesa ainda mais crítica.

Anderson Carvalho teve uma grande chance para abrir o placar, mas novamente não conseguiu converter. Com a partida se aproximando do fim e já nos acréscimos aos 44 minutos do segundo tempo, Bruno Azevedo foi expulso após um empurrão em um adversário enquanto a bola estava fora de jogo. Com Jonas visivelmente debilitado em campo e sem forças para reagir, a Portuguesa Santista viu seu futuro selado ao ser rebaixada para a Série A3 do Paulistão de 2026.