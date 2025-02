Portuguesa e São Bernardo empatam em confronto decisivo pelo Paulistão

Na quinta-feira (20), a partida entre Portuguesa e São Bernardo-SP, válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, terminou em um empate de 1 a 1. O duelo ocorreu na Mercado Livre Arena Pacaembu, localizada em São Paulo. A equipe da Portuguesa, sob o comando de Cauan de Almeida, abriu o placar com um gol de Rildo, mas viu o São Bernardo igualar a partida nos minutos finais, com Léo Jabá marcando para o time do ABC Paulista.

A Portuguesa permanece invicta há seis jogos e continua sua luta por uma vaga no mata-mata da competição. Já o São Bernardo, que ocupa a segunda posição na tabela geral, assegurou sua classificação para a próxima fase com esse empate dramático.

Com o resultado, a Portuguesa soma agora 12 pontos e está na quarta colocação do Grupo B. O Santos lidera esta chave com 15 pontos, seguido por Bragantino e Guarani, que possuem 14 e 12 pontos, respectivamente.

O São Bernardo, já classificado, lidera o Grupo D com um total de 23 pontos. Em contrapartida, a situação do Palmeiras se complica após esse resultado: a equipe treinada por Abel Ferreira acumula 20 pontos e ocupa a terceira posição. Para avançar à próxima fase, dependerá de uma combinação favorável de resultados na última rodada. A Ponte Preta ocupa a vice-liderança do grupo com 22 pontos.

Os dois primeiros colocados de cada grupo garantirão uma vaga nas quartas de final do torneio.

Próximos compromissos

No encerramento da fase de grupos, agendado para domingo (23), a Portuguesa enfrentará o Noroeste-SP fora de casa, enquanto o São Bernardo receberá o tradicional São Paulo em seus domínios.