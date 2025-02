Portuguesa é eliminada da Copa do Brasil 2025 em disputa de pênaltis contra Botafogo-PB

Na noite desta quinta-feira (27), a Portuguesa enfrentou o Botafogo-PB na primeira fase da Copa do Brasil 2025 e, após um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, foi eliminada ao perder por 4 a 3 nas cobranças de pênaltis. O duelo ocorreu na Mercado Livre Arena Pacaembu, diante de uma torcida esperançosa.

O jogo teve um início eletrizante, com o Botafogo-PB abrindo o placar logo aos 4 minutos, graças a um golaço de bicicleta do estreante Rodrigo Alves. No entanto, a reação da Portuguesa foi imediata; aos 12 minutos, Rildo igualou a partida com uma cabeçada certeira que ainda tocou na trave antes de entrar.

No segundo tempo, apesar das tentativas de ambas as equipes, o placar permaneceu inalterado. A partida se tornou marcada por um ritmo acelerado, mas com pouca efetividade nas finalizações. O nervosismo aumentou conforme o tempo passava, levando a decisão da vaga para os pênaltis.

A eliminação precoce significou também a perda da chance de faturar R$ 1 milhão, premiação destinada à segunda fase da competição. Agora, a Portuguesa concentra suas atenções na Série D do Campeonato Brasileiro, que tem início previsto para 13 de abril.

O próximo adversário do Botafogo-PB será o Concórdia-SC, que avançou ao eliminar a Ponte Preta com uma virada por 2 a 1 em seu jogo inicial.

Desempenho do Jogo

O primeiro tempo foi caracterizado por ataques rápidos de ambos os times. O Botafogo-PB abriu o marcador com Rodrigo Alves e, logo em seguida, viu Rildo restabelecer o empate para a Portuguesa. A Lusa teve várias oportunidades, mas não conseguiu capitalizar em momentos cruciais.

A equipe visitante demonstrou mais perigo durante boa parte da partida, especialmente através das jogadas de Henrique Dourado. A Portuguesa teve suas chances com Rildo e Everton Messias, mas não conseguiu concretizá-las.

Após um primeiro tempo sem maiores mudanças no placar e com muitos erros técnicos por parte dos dois lados, as equipes retornaram para o segundo tempo sem alterações. As tentativas ofensivas foram intensificadas por ambos os lados na busca pela vitória.

As alterações promovidas pelo técnico Cauan de Almeida foram em busca de mais efetividade no ataque. Contudo, mesmo com boas oportunidades criadas na etapa final, como as finalizações de Rildo e Guilherme Portuga, o gol decisivo não veio.

Aos 49 minutos, após um escanteio que parecia ter dado à Portuguesa o gol da classificação, a arbitragem assinalou impedimento. Sem uma definição no tempo regulamentar, a disputa se decidiu nas penalidades.

Pênaltis

No confronto por pênaltis, a Portuguesa viu sua esperança diminuir quando Maceió teve sua cobrança defendida. Embora Guilherme Portuga, Fernando Henrique e Eduardo Biazus tenham convertido suas tentativas, Rildo acertou a trave. O Botafogo-PB foi mais eficaz e avançou com quatro acertos contra três da Lusa.

Ficha Técnica:

PORTUGUESA: Rafael Santos; Talles, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Pedro Henrique; Barba (Matheus Nunes), Tauã (Fernando Henrique) e Rildo; Everton Messias (Guilherme Portuga), Maceió e Igor Torres (Deivid Santos).

Técnico: Cauan de Almeida

BOTAFOGO-PB: Wallace; Erick, Wendel Lomar, Reniê e Sidcley (Evandro); Gama, Thallyson e Bruno Leite (Gustavo Ramos); Rodrigo Alves (Falcão), Guilherme Santos e Henrique Dourado (Luiz Miguel).

Técnico: João Burse