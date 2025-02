Portuguesa brilha com vitória de 2 a 0 sobre Inter de Limeira no Campeonato Paulista

Na noite da última sexta-feira (7), a Portuguesa obteve uma vitória significativa ao derrotar a Inter de Limeira por 2 a 0, em um duelo crucial da oitava rodada do Campeonato Paulista. Os gols que garantiram o triunfo da Lusa foram marcados por Cristiano e Everton, ambos na segunda etapa da partida realizada no Estádio do Pacaembu.

Com este resultado, a equipe portuguesa alcança um total de nove pontos, superando temporariamente o Santos e ocupando a segunda posição do Grupo B. O Santos, que conta com Neymar em seu elenco, soma atualmente oito pontos e jogará novamente no domingo. O Guarani lidera a chave com dez pontos.

Por outro lado, a Inter de Limeira permanece sem vitórias no campeonato, contabilizando apenas cinco pontos e ocupando o terceiro lugar no Grupo A, embora ainda tenha uma partida pendente para disputar.

O próximo compromisso da Portuguesa será contra o Água Santa, marcado para quarta-feira, às 19h30, no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema. No dia seguinte, no mesmo horário, a Inter de Limeira enfrentará o Palmeiras no Estádio Major Levy Sobrinho, localizado no interior paulista.