Porto Velho fica sem transporte público após série de ataques a ônibus

Nesta terça-feira (14), Porto Velho, capital do estado de Rondônia, viu-se em meio a uma grave crise de transporte público coletivo após uma série de ataques incendiários a ônibus. Os incidentes ocorreram entre a segunda-feira (13) e a terça, resultando na destruição de pelo menos três veículos.

O Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Transporte Urbano de Passageiros (Sitetuperon) emitiu um comunicado alertando sobre as ameaças enfrentadas por motoristas, cobradores e usuários do transporte na cidade, que estariam sob risco devido à ação de uma organização criminosa.

Diante da situação alarmante, todas as linhas de ônibus foram suspensas nesta terça-feira, medida adotada para proteger a integridade física dos trabalhadores e passageiros. O sindicato enfatizou que a decisão foi tomada em virtude do contexto de insegurança que permeia as operações do transporte público.

O prefeito Leonardo Moraes fez um apelo ao governo estadual para garantir o direito à segurança dos cidadãos de Porto Velho. Em um ofício dirigido ao governador Marcos Rocha, ele solicitou ações imediatas que assegurem a proteção das rotas e veículos do sistema de transporte coletivo.

Moraes ressaltou que os ataques estão sendo atribuídos a facções criminosas como uma retaliação a uma grande operação policial que teve como alvo uma dessas organizações na cidade. De acordo com informações das autoridades locais, a Polícia Militar está conduzindo uma ação na zona leste de Porto Velho, onde criminosos estariam expulsando moradores de apartamentos populares cedidos pelo governo para aluguel.

A operação da polícia cercou um complexo residencial que abriga mais de 15 mil pessoas com o intuito de identificar e deter suspeitos. Relatórios da polícia indicam que, no final de dezembro, bloqueios foram montados nos acessos ao local para coibir a atuação do grupo criminoso.

Segundo balanço das autoridades, essa ação resultou na recuperação de 70 apartamentos, além da apreensão de drogas e armas. A escalada da violência relacionada ao tráfico e às facções criminosas destaca a necessidade urgente de intervenções efetivas por parte dos órgãos de segurança pública para restaurar a ordem e segurança na capital rondoniense.