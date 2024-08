Porto faz proposta para contratar zagueiro Jair, do Santos

O Porto fez uma proposta pela contratação do zagueiro Jair Cunha, do Santos.

A oferta do time português gira na casa dos 15 milhões de euros (R$ 92 milhões) pelo jovem defensor, segundo apurou o UOL.

Nos últimos dias, o presidente Marcelo Teixeira recusou uma oferta de US$ 12 milhões (R$ 65 milhões) do Botafogo por Jair, e disse que só o negociaria pelo valor da multa rescisória: 70 milhões de euros (R$ 386,7 milhões).

Jair, de 19 anos, renovou com o Santos recentemente até o final de 2026. Ele acumula convocações para a seleção de base e tem 12 jogos no time profissional do Peixe. O alvinegro tem 90% dos direitos econômicos do jogador.