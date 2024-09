Porto de São Sebastião faz 18 ações de proteção e conscientização ambiental no 1° semestre

Reduzir impactos e gerar consciência ambiental são objetivos da Companhia Docas de São Sebastião (CDSS), empresa pública vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil). Apenas no primeiro semestre de 2024, foram realizadas 18 atividades de monitoramento, proteção e conscientização ambiental – mais de duas por mês, interagindo diretamente com as comunidades de São Sebastião.

O programa inclui monitoramento contínuo das emissões atmosféricas, de ruídos, da qualidade das águas subterrâneas, da fauna e flora locais, dos biomas presentes na região, inclusive dos manguezais e também um amplo programa de educação ambiental envolvendo a comunidade. Além disso, o programa de Gerenciamento Ambiental realiza inspeções e produção de relatórios para garantir que as atividades sejam realizadas de acordo com a legislação, e com o maior cuidado ambiental possível. “Trabalhamos diariamente para garantir a sustentabilidade na operação portuária, alinhados com o objetivo da Semil de promover desenvolvimento sustentável”, avalia o diretor-presidente da Companhia Docas de São Sebastião, Ernesto Sampaio.

Segundo ele, os monitoramentos realizados são fundamentais para garantir a preservação ambiental na região do Porto. “Eles permitem que detectemos qualquer anormalidade com rapidez e possamos agir rápido para evitar impactos maiores”, explica. Ernesto destaca também o programa de educação ambiental, que foi ampliado e oferece oficinas, capacitações e treinamentos para a comunidade local. “Em julho, por exemplo, realizamos na Associação de Pescadores do Araçá, a apresentação e a construção coletiva do Curso de Biologia Marinha Comunitária da Universidade de São Paulo (USP). Esse processo de construção coletiva permite uma troca constante e a capacitação cada vez maior da população do entorno para atuar na região com respeito ao meio ambiente”, ressalta.

Sobre o Porto de São Sebastião

Administrado pela Companhia Docas de São Sebastião (CDSS), empresa vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), o Porto de São Sebastião é uma delegação federal ao Governo do Estado de São Paulo, sendo, portanto, um porto público. Sua configuração natural o coloca como a terceira melhor região portuária do mundo.

No primeiro semestre de 2024, a movimentação de cargas no Porto bateu recorde histórico. Ao todo, foram movimentadas 760 mil toneladas, 57% mais que no mesmo período de 2023.

Os principais produtos de importação são: barrilha, sulfato de sódio, malte, cevada, açúcar, trigo, produtos siderúrgicos, máquinas e equipamentos, bobinas de fio de aço e cargas gerais. Já os de exportação são veículos, peças, máquinas e equipamentos, vitualhas, coque, produtos siderúrgicos e cargas gerais.