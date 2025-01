Porto Alegre segue em alerta para alagamentos

Uma tempestade severa atingiu Porto Alegre, resultando no cancelamento da segunda cerimônia de posse do prefeito Sebastião Melo. O evento, que ocorreria na Usina do Gasômetro, foi inviabilizado devido às condições climáticas adversas que afetaram a cidade.

Na manhã desta quinta-feira (02), a Defesa Civil local emitiu um alerta preventivo, prevendo a possibilidade de granizo e chuvas intensas, com precipitação variando entre 20 a 30 mm/h e ventos com intensidade entre 40 e 60 km/h, previsto para o período entre meio-dia e 22h.

Além das chuvas torrenciais, a população está em alerta para o risco de alagamentos, interrupções no fornecimento de energia elétrica e quedas de galhos. A quarta-feira (01) já havia sido marcada por um grande temporal que causou significativos transtornos à comunidade.

No período de 24 horas, Porto Alegre registrou uma precipitação total de 82 mm, o que representa 68% da média histórica esperada para todo o mês de janeiro. As chuvas iniciaram no meio da tarde e provocaram diversas interrupções no fornecimento de energia elétrica em diferentes áreas da cidade.

O cancelamento da cerimônia ocorreu enquanto o prefeito reeleito se dirigia ao local, intensificando o impacto dramático no início do seu segundo mandato. O ano de 2024 se mostra desafiador para a administração municipal, que já enfrenta problemas relacionados ao sistema de drenagem contra cheias e os efeitos devastadores da recente enchente nas regiões Norte e Central.

A situação é particularmente crítica para os residentes e comerciantes do 4º distrito, área que já sofre com alagamentos recorrentes. O comércio local enfrenta dificuldades adicionais devido aos efeitos da chuva, e pelo menos duas estações da Trensurb permaneceram fechadas entre meia-noite e 9h desta quinta-feira, devido ao acúmulo de água nos trilhos do trem que conecta a região metropolitana à capital gaúcha.