Porto Alegre enfrenta novo temporal: Enchentes, falta de energia e preocupação dos moradores

Na quarta-feira, dia 1º de janeiro, Porto Alegre foi novamente atingida por um forte temporal, resultando em enchentes e danos significativos na cidade. Com ventos que alcançaram 70 km/h, a tempestade afetou as redes elétricas, deixando cerca de 115 mil residências sem energia na região metropolitana.

Até a tarde de quinta-feira, dia 2, mais de 7 mil imóveis e estabelecimentos comerciais ainda enfrentavam a falta de eletricidade. Além dos problemas elétricos, três estações responsáveis pelo tratamento e distribuição de água foram danificadas, comprometendo o abastecimento na capital gaúcha.

A interrupção no fornecimento de energia teve impacto também no Sistema de Drenagem e Proteção contra Cheias da cidade, resultando na inatividade de cinco estações de bombeamento de águas pluviais. Como resultado, áreas que já haviam sido severamente afetadas pelas inundações em maio do ano passado voltaram a enfrentar alagamentos.

No primeiro dia útil do ano, os usuários do trem metropolitano se depararam com novos desafios. Devido ao acúmulo de lama nos trilhos, duas estações precisaram ser fechadas, forçando os passageiros a completar parte do trajeto utilizando ônibus.

Os moradores expressaram sua preocupação com a repetição das enchentes. Um passageiro originário de Canoas compartilhou sua experiência: “Perdi tudo na enchente. Fiquei 40 dias submerso. Agora, qualquer chuva me faz temer que tudo aconteça novamente”.

A circulação dos trens foi restabelecida somente às 10 horas da manhã do dia seguinte, mais de 18 horas após o início do temporal. Em um período de 24 horas, a precipitação atingiu quase 70% da média esperada para todo o mês de janeiro.

As inundações também impactaram a cerimônia de posse do prefeito reeleito Sebastião Melo (MDB-RS), que precisou ser cancelada devido à inundação do local programado para o evento, o Centro Cultural Usina do Gasômetro.

O prefeito comentou sobre as dificuldades enfrentadas: “Como venho afirmando durante todo este processo, realizamos muitos esforços desde maio, mas ainda não são suficientes. Os alagamentos ocorriam antes e continuam ocorrendo depois das chuvas devido ao histórico déficit em macro e micro drenagem da cidade. No entanto, com os financiamentos internacionais e o PAC que assinamos no dia 31, estamos confiantes em enfrentar esses desafios com R$ 300 milhões provenientes da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil”.