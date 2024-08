Portas de plataforma entram em operação na estação Artur Alvim do Metrô

Mais uma estação da Linha 3-Vermelha agora conta com portas de plataforma. Nesta quarta-feira (21), o equipamento entrou em funcionamento na estação Artur Alvim, trazendo mais segurança aos passageiros e menos interferências na circulação dos trens.

Ainda nesta linha, as portas também foram já instaladas nas estações Carrão-Assaí Atacadista e Patriarca-Vila Ré, que estão na etapa final de comissionamento, envolvendo testes e protocolos que garantem o funcionamento seguro e em sincronia com o sistema de controle de trens. A previsão é que ambas iniciem a operação até outubro. Esse trabalho de instalação, automatização e comissionamento é feito em um curto espaço de tempo, durante a madrugada, para não interferir na operação dos trens e reduzir impactos no serviço.

O Metrô trabalha para instalar as portas de plataforma em todas as estações, por meio de um contrato que abrange a colocação desses equipamentos em 88 fachadas (laterais) de plataformas nas estações das linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha.

Além das estações Penha-Lojas Besni, Guilhermina-Esperança, Vila Matilde, Belém, Bresser-Mooca e Pedro II, que já estão com as portas em funcionamento na Linha 3-Vermelha, o Metrô já instalou o recurso em todas as estações das linhas 4-Amarela e 15-Prata, que foram projetadas e construídas com essa tecnologia, assim como nas 17 estações da Linha 5-Lilás, em duas estações da Linha 1-Azul (Jabaquara e Tucuruvi), e em quatro estações da Linha 2-Verde (Vila Prudente, Tamanduateí, Sacomã e Vila Madalena).