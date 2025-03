Portal e TV High Speed Brazil volta as transmissões neste final de semana

Pós o feriado de Carnaval, o Portal e a TV High Speed Brazil voltam com tudo para as transmissões do automobilismo nacional, levando aos amantes da velocidade três grandes categorias diretamente do Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A Copa Joy Chevrolet realizará a segunda etapa da temporada 2025. Após uma primeira disputa intensa, com vencedores distintos, a categoria promete ainda mais emoção, com a classificação e as duas corridas programadas para sábado, dia 8.

Copa Joy Chevrolet

(Paulo Abreu – Portal e TV High Speed Bra)

Já a HB20 Cup e a Old Stock Race darão início à temporada deste ano. A equipe da categoria monomarca, HRacing, promete mais um ano de muitas disputas e muito trabalho, enquanto os Opalas chegam ao traçado paulista com uma nova gestão e a promessa de um 2025 repleto de novidades.

Confira o cronograma de transmissões do Portal e TV High Speed Brasil em parceria com a CBTV e a CBTV Play:

Sábado, 8:

10h40 – Copa Joy Chevrolet – corrida 1

12h00 – HB20 Cup – corrida 1

15h00 – Copa Joy Chevrolet – corrida 2

16h55 – Old Stock Race – corrida 1

Domingo, 9:

09h50 – HB20 Cup – corrida 2

17h20 – Old Stock Race – corrida 2

As transmissões do Portal e TV High Speed Brazil poderão ser acompanhadas em http://www.youtube.com/highspeedtvbr e em suas diversas plataformas no Facebook, X, Twitch e Instagram.

Se inscreva no Portal e TV High Speed Brazil 2: www.youtube.com/@highspeedtv2

Acompanhe o Portal e TV High Speed Brazil na CBTV Play, www.cbtvplay.com.br, no APP CBTV Play, Canal 68 da Moobi TV, Canal 192 da Infini TV, Acenet, CXTV, Amazon, FIRE TV, Google TV, Apple TV, Box Brazil Play e ITV.

O Portal e TV High Speed Brazil conta com o apoio da equipe Alpie, SOU Blindagem, Paddock Hotel, Art1 Adesivos, Estúdios Vida Moderna, Canal Curva do S, Produtora Premium TV, Arcuri Consultoria, JW News, Master TV, K10 Design e TV One – Belém do Pará.