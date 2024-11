Portal e TV High Speed Brazil terá final de semana cheio em Interlagos

O fim de temporada é sempre emocionante, e a próxima parada do Portal e TV High Speed Brazil será em Interlagos, São Paulo, para mais uma etapa do Campeonato Paulista de Automobilismo.

O final de semana será repleto de disputas, e o canal preparou uma programação diversificada com as mais variadas categorias, além de corridas em Goiânia, onde acontecerão as provas da Fórmula 4 Brasil e do Turismo Nacional.

“Será um final de semana com muitas decisões de campeonatos, o que nos garante ainda mais emoção e grandes disputas. Quero aqui convidar todos os amantes da velocidade, assim como quem está conhecendo esse universo, para se juntar a nós e à nossa equipe neste grande final de semana de corridas”, declarou Pedro Rodrigo.

“Quero destacar também que todas as transmissões deste final de semana contarão com narração, comentários e reportagens exclusivas do High Speed Brazil. Será muito trabalho para todo o time, que está animado e empenhado para mais este grande evento”, concluiu.

As transmissões poderão ser acompanhadas no Portal e TV High Speed Brazil, www.youtube.com/highspeedtvbr e também em parceira com a CBTV Play, www.cbtvplay.com.br, no APP CBTV Play, Canal 68 da Moobi TV, Canal 192 da Infini TV, Acenet, CXTV, Amazon, FIRE TV, Google TV, Apple TV, Box Brazil Play, ITV e com a TV One de Belém do Pará.

Confira o cronograma do Portal e TV High Speed Brazil:

Sábado, 23:

08h25 -Fórmula 4 – Corrida 1

09h25 -Fórmula 1600 – Corrida 1 (CBTV)

10h10 -Copa Joy ACDelco -Corrida 1 (CBTV)

10h30 -Turismo Nacional – Corridas 1 e 2

11h20 -Old Stock Race – Corrida 1 (CBTV)

12h00 -Fórmula 4 – Corrida 2

12h05 -HB20 Racing Cup – Corrida 1 (CBTV)

14h00 -Fórmula Delta – Corrida 1 (CBTV)

15h40 -Turismo Nacional – Corrida 3 e 4

16h40 -Copa Joy ACDelco – Corrida 2 (CBTV)

17h20 -AMG Cup – Classificação (CBTV)

Domingo, 24:

07h30 -Race Cup – Corrida 1 (CBTV)

08h10 -Fórmula 4 – Corrida 3

09h00 -Fórmula Delta – Corrida 2 (CBTV)

09h30 -Turismo Nacional – Corrida 5

09h45 -AMG Cup – Corrida 1 (CBTV)

10h30 -HB20 Racing Cup – Corrida 2 (CBTV)

13h00 -AMG Cup – Corrida 1 e 2 (CBTV)

13h50 -Turismo Nacional – Corrida 6

14h35 -Race Cup – Corrida 2 (CBTV)

15h20 -Fórmula 1600 – Corrida 2 (CBTV)

16h05 -Old Stock Race – Corrida 2 (CBTV)

20h00 – After Race – Fórmula 1 – GP de Las Vegas – (CBTV)

*Os horários podem sofrer alterações de acordo com a organização dos eventos e o Portal e TV High Speed Brazil não tem ação sobre esse fato.

