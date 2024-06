Portal do Emprego e Sebrae oferecem cursos gratuitos em São Caetano

Quem busca aprimoramento e crescimento profissional tem uma excelente oportunidade, ainda neste mês, em São Caetano. A Sedeti (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação), por meio do Portal do Emprego e em parceria com o Sebrae, oferece uma série de cursos presenciais e gratuitos no Coworking Municipal, localizado no Atende Fácil, na Rua Major Carlo Del Prete, 651, no Centro.

A iniciativa proporciona oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional, além de estimular o crescimento econômico da cidade. Os cursos foram especialmente desenhados para capacitar os participantes em áreas essenciais para a gestão e expansão de negócios, oferecendo conhecimentos práticos e estratégias eficazes.

Os cursos são abertos para qualquer pessoa, e as inscrições podem ser realizadas pelo e-mail sebraeaquiscs@gmail.com.

PROGRAMAÇÃO DOS CURSOS

Faça Suas Vendas Decolarem

Data: 20/6

Horário: das 9h às 13h

Faça Fluxo de Caixa e Saiba para Onde Vai Seu Dinheiro

Data: 21/6

Horário: das 9h às 13h

Faça a Divulgação Certa e Atraia Mais Clientes

Data: 26/6

Horário: das 9h às 13h

Supermei: Primeiros Passos

Data: 15 e 16/7

Horário: das 9h às 13h

Supermei: Organize Seu Negócio

Data: 23 a 26/7

Horário: das 9h às 13h