Portal de educação ambiental do Semasa ultrapassa fronteiras e tem acesso em 16 países

O portal Hendu, espaço de educação e sensibilização ambiental do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), ganhou notoriedade nacional e internacional. A plataforma já é acessada em 14 estados brasileiros, além do Distrito Federal, e em 16 países.

Lançado em 5 de junho de 2021 para que as crianças continuassem sendo beneficiadas por atividades de educação ambiental em meio à pandemia de Covid-19, o Hendu traz abordagens criativas por meio de jogos, brincadeiras, vídeos educativos e quizzes, tornando-se uma ferramenta acessível e atrativa para o público infantil.

“O Portal Hendu é uma importante ferramenta para o alcance de diversos públicos, em diferentes localidades. Ainda que seja um espaço virtual, o Hendu, com suas indicações, sempre estimula o vínculo e a conexão das crianças com a natureza”, comenta Sabrina Jeronimo, pedagoga da Gema (Gerência de Educação e Mobilização Ambiental).

Desde o seu lançamento, o portal Hendu teve mais de 14,5 mil acessos. Há registros em países da Europa, Oceania, Ásia, América do Norte e América do Sul. Dentre eles, estão França, Alemanha, Suíça, Reino Unido, Portugal, Ucrânia, Finlândia, Austrália, Áustria, Camboja, Coreia do Sul, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Uruguai.

Em solo brasileiro, há acessos de 14 estados, além de São Paulo e do Distrito Federal. Alguns deles são: Rio de Janeiro, Ceará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Goiás, Bahia e Tocantins.

Na ferramenta, destinada a crianças de até 12 anos, é possível encontrar seis seções de atividades: ‘Superdicas’ (sugestões de dicas e de atividades), ‘História’ (indicações de livros e contação de histórias), ‘Pipoca’ (filmes), ‘Você Sabia?’ (informações para leitura e pesquisa) ‘Tuca Visita’ (atividades presenciais com a Tuca, contadora de histórias do portal) e ‘Brincadeira’ (sugestões de brincadeiras).

Em 2023, o Hendu expandiu suas atividades para o contato presencial, reconhecendo a importância desse tipo de interação. No ano passado, foram propostas novas ações, sendo elas:’ Tuca Visita’, ‘Programação de Férias’ (conjunto de atividades ambientais lúdicas e outras experiências para crianças e os seus responsáveis) e ‘Hendu para Educadores’ – breve formação breve para profissionais de instituições educacionais e assistenciais, em formato híbrido.

O portal Hendu, cujo nome vem do tupi-guarani e significa escutar, ouvir e entender, pode ser acessado em www.semasa.sp.gov.br.