Portal Cate, da Prefeitura de SP, oferece novos cursos de capacitação

O Portal Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, ferramenta de capacitação e empregabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, liberou no mês de junho 4 distintos cursos de acesso livre para ajudar os munícipes que têm interesse em uma especialização. Todos os cursos são de modalidade EAD – Ensino a Distância, e abrangem áreas de interesse como tecnologia, gastronomia, empreendedorismo e meio ambiente.

Com uma carga horária de 2 a 7 horas, os cursos são completamente gratuitos, podem ser acessados remotamente em qualquer momento do dia e oferecem certificados após sua conclusão. O curso baseado no conceito de gamificação “Simulador de Processo Seletivo” o conceito e as regras de um jogo são aplicados para que o aluno compreenda como é uma entrevista de emprego e o que o empregador espera dele nesse momento.

Já no curso “Cooperativismo sustentável como oportunidade de negócio”, é feita uma abordagem que combina os princípios e as práticas do cooperativismo comprometido com a sustentabilidade, ensinando uma maneira de transformar essas práticas em uma maneira de gerar renda e construir um negócio empreendedor. Outro curso oferecido que também se destaca é o “Introdução ao UX Design – Experiência de Usuário”, que foca na experiência do usuário para o desenvolvimento de produtos de tecnologia, ensinando os primeiros passos para quem se interessa pela profissão.

São oferecidos também dois cursos voltados à área da gastronomia, sendo eles: “Garçom: aprenda as técnicas e conquiste uma nova carreira” e “Iniciando na carreira de barista”, ambos com uma carga horária de 7 horas, e compostos por 3 módulos voltados principalmente para os princípios do atendimento ao cliente e para a formação de um profissional qualificado.

“Para conquistar um bom emprego, é preciso ser um bom profissional, e para isso muitas vezes se faz necessário um conhecimento prévio, que sem os meios necessários pode ser muito complicado de adquirir. Por isso o Cate, além de oferecer oportunidades de emprego, oferece também cursos que buscam ajudar a população paulistana a conseguirem sua tão sonhada oportunidade” declara Eunice Prudente, Secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

Serviços

Curso “Introdução ao UX Design”

Carga Horária: 2h

Modalidade: A distância

Curso “Garçom: aprenda as técnicas e conquiste uma nova carreira”

Carga Horária: 7h

Modalidade: A distância

Curso “Iniciando na Carreira de Barista”

Carga Horária: 7h

Modalidade: A distância

Curso “Cooperativismo sustentável como oportunidade de negócio”

Carga Horária: 7h

Modalidade: A distância

Curso “Simulador de processo seletivo”

Carga Horária: 7h

Modalidade: A distância