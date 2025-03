Porta dos Fundos passa a ser uma produtora independente e tem novo quadro societário

O Porta dos Fundos retorna à sua essência como produtora independente, com Fábio Porchat, Gregório Duvivier e João Vicente de Castro no comando. Fundado em 2012, o grupo conquistou em pouco tempo o título de maior canal do YouTube do Brasil, atingindo a marca de um bilhão de visualizações e tornando-se referência em humor e uma das maiores produtoras do país.

Com a criação, desenvolvimento e produção de conteúdos audiovisuais para entretenimento e publicidade, o grupo tem trabalhado com diversas plataformas, como Globoplay, Netflix, Prime Video, Kwai, além de grandes marcas como Coca-Cola, Outback, Mercado Livre, Veja e L’Oréal.

Expansão internacional e novos projetos para 2025

O Porta dos Fundos também se expandiu internacionalmente, com operações no México e, em seguida, na Polônia. No México, o grupo teve sucesso com a série “Harina”, uma adaptação da esquete brasileira.

Em 2024, o Porta cresceu 74% no volume de publicações e foi a segunda produtora que mais gravou no Rio de Janeiro, segundo a Rio Filme. A previsão para 2025 é dobrar o faturamento das campanhas publicitárias, conforme afirmou Kate Souza, CBO da produtora.

Para Rafael Fortes, CEO do Porta dos Fundos, a venda de sua participação à Paramount e a retomada da independência criativa e estratégica é o início de uma nova fase. “Estamos entusiasmados com as possibilidades de explorar novas oportunidades no mercado e continuar inovando”, disse Fortes.

Em 2025, o grupo conta com vários projetos, como o programa “Não Importa”, com João Vicente de Castro e Gregório Duvivier como âncoras, o “Acorda Gregório”, noticiário comandado por Duvivier, a segunda temporada de “Terapia de Casal”, e a nova temporada de “Que História é Essa Porchat?”. Além disso, o Porta planeja novos projetos com emissoras de TV aberta, o lançamento de seu Fast Channel e a produção em larga escala de branded content.