Porsche Cup: Rafael Brocchi estreia no automobilismo em disputa pela classe Challenge Rookie

A temporada 2025 será especial para o empresário e entusiasta da velocidade Rafael Brocchi: pela primeira vez, ele vai disputar uma temporada oficial como piloto de automobilismo. Neste ano, Brocchi vai competir pela classe Sprint Challenge Rookie da Porsche Cup C6 Bank Brasil, com seis etapas com 12 provas no formato sprint. O desafio será ainda mais especial pois o calendário prevê uma incursão internacional, com duas provas disputadas em Portugal.

O empresário capixaba sempre foi um apaixonado por carros. Depois de participar de eventos do Porsche Club Brasil e da 2Drive, que promovem os maiores track days do país, seu desempenho chamou a atenção do renomado piloto Alan Hellmeister, que atua como coach nestes eventos. Foi com o apoio do competidor que Brocchi decidiu estrear no automobilismo de competição. E a paixão pelos veículos fabricados em Stuttgart, na Alemanha, motivaram sua escolha pela Porsche Cup.

“Estou muito feliz com esse novo desafio”, destacou Brocchi. “Não será nada fácil, é uma experiência completamente nova para mim, mesmo tendo prática com carros velozes e de grande potência e dificuldade. Na pista, com vários competidores lado a lado, a coisa é diferente. Mas vou dar meu máximo para buscarmos, já na primeira temporada, um grande desempenho nesta competição renomada do nosso automobilismo”, enfatizou.

A estreia de Brocchi na Porsche Cup acontece já neste dia 23 de março, um domingo, na primeira etapa da temporada, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). As corridas da Carrera e da Challenge têm transmissão ao vivo pela Band (no sábado apenas), Bandsports, Sportv 3, Sport TV Portugal (no domingo apenas) e canais oficiais da Porsche Cup C6 Bank e mídias parceiras no Youtube, incluindo no streaming os qualificatórios e corrida da Trophy.

Cronograma – Etapa 1 – Velocitta (atividades oficiais)

Sexta-feira, 21 de março

14:30 – 15:15 – Treino livre 1 – Carrera

15:25 – 16:10 – Treino livre 1 – Challenge

16:15 – 17:00 – Treino livre 1 – Trophy



Sábado, 22 de março

09:00 – 09:12 – Quali 1 – Carrera Rookie

09:17 – 09:29 – Quali 1 – Carrera Sport

09:34 – 09:46 – Quali 1 – Carrera

09:51 – 10:01 – Top10 – Carrera

10:06 – 10:18 – Quali 1 – Challenge Rookie

10:23 – 10:35 – Quali 1 – Challenge Sport

10:40 – 10:52 – Quali 1 – Challenge

10:57 – 11:07 – Top10 – Challenge

11:15 – 12:00 – Treino livre 2 – Trophy

13:40 – 14:08 – Corrida 1 – Carrera

14:19 – 14:47 – Corrida 1 – Challenge

17:30 – 17:42 – Quali – Trophy Sport

17:47 – 17:59 – Quali Trophy



Domingo, 23 de março

09:51 – 10:14 – Corrida – Trophy

14:33 – 15:01 – Corrida 2 – Carrera

15:12 – 15:40 – Corrida 2 – Challenge

Confira o calendário completo de Rafael Brocchi na classe Sprint Challenge Rookie da Porsche Cup em 2025:

1ª etapa – Velocitta (SP), 22 e 23/março

2ª etapa – Velocitta (SP), 5 e 6/abril

3ª etapa – Interlagos (SP), 26 e 27/abril

4ª etapa – Portimão (POR), 28 e 29/junho

5ª etapa – Estoril (POR), 28 e 29/agosto

6ª etapa – Interlagos (SP), 8 e 9/novembro (preliminar da Fórmula 1)