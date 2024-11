Porsche Club Route Tour Campos do Jordão: família, esportes e título decidido no desempate

Chegou ao fim uma das melhores temporadas da Porsche Club Route Tour Cup. O Route Tour Campos do Jordão, realizado no sábado (9 de novembro), último passeio cronometrado em estrada organizado pelo Porsche Club Brasil em 2024, teve 61 inscritos, participação expressiva de famílias completas (um dos objetivos desse tipo de evento) na classe Rallye e campeonato sendo decidido por desempate na classe Marathon.

O Route Tour teve largada simbólica na sede da Stuttgart Porsche, no bairro de Vila Olímpia, em São Paulo. Dali, os participantes se deslocaram para o primeiro posto de serviços da rodovia Ayrton Senna para uma nova largada, desta vez iniciando o percurso competitivo do Route Tour. A chegada e a premiação aconteceram no Berg Hotel Ort, em Campos do Jordão. Todos os concorrentes deveriam seguir as médias horárias estabelecidas na planilha de percurso; cada segundo de atraso ou adiantamento na passagem pelos pontos secretos acarretava a perda de um ponto. Por ser realizado em vias públicas, as médias horárias do Route Tour sempre obedecem aos limites de velocidade de cada trecho. Desta vez, a perspectiva de chuva (que se confirmou, embora com intensidade menor que a inicialmente prevista) levou à adoção de médias ainda mais baixas para maior segurança.

No Route Tour, os participantes são divididos em duas classes. Na Rallye, entram somente as tripulações formadas por familiares, de maneira a incentivar a participação de casais, filhos, netos e irmãos dos proprietários de Porsche. Foi o que aconteceu neste Route Tour. Várias tripulações foram formadas por casais (alguns acompanhados por filhos menores de idade), irmãos, pais e filhos, avô e neto. Na Marathon, entram as duplas formadas livremente.

A vitória na Rallye ficou com o casal Eduardo Leônidas e Florence Leônidas (Porsche 911 Carrera), resultado que lhes deu o título da classe. A dupla segunda colocada foi formada por Marcelo Valentini e sua filha Verônica (Porsche 911 S/T, uma série especial comemorativa dos 60 anos do modelo). Luiz Landi participou com a mulher, Tatiana, e seu filho Pedro – este, o responsável pela navegação – e a família terminou em terceiro lugar com um 911 Turbo S Cabriolet. Aos dez anos de idade, Pedro passou a ser o mais jovem navegador a subir ao pódio na história da Porsche Club Route Tour Cup.

Na Marathon, Paulo Rigolon/Luiz Antônio Passerani (Porsche 718 Cayman T) venceram seguidos por Pedro Rodrigues/Victor Martinez (911 Turbo S) e Clodoaldo Soave/José Augusto Leite (718 Boxster). Rigolon e Passerani terminaram o campeonato da Marathon empatados com Soave, que teve outro navegador na prova anterior. Os resultados da dupla e do piloto foram exatamente iguais ao longo do ano e os vencedores em Campos do Jordão ficaram com o título devido à melhor colocação nessa prova, em que ambos passaram a ter o mesmo número de pontos. Esse critério, previsto no regulamento, foi aplicado para desempatar outras colocações na tabela final da Porsche Club Route Tour Cup nas duas categorias.

O Porsche Racing Festival, último evento do Porsche Club Brasil em 2024 acontecerá nos dias 6 e 7 de dezembro no autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu. Ali, serão decididos os quatro títulos da Porsche Club Cup (equipes, pilotos, veteranos e mulheres). A premiação de todos os campeonatos, inclusive os do Route Tour, acontecerá no próprio autódromo.

Sobre a Stuttgart Porsche

A Stuttgart atuou entre outubro de 1997 e junho de 2015 como importadora oficial da marca Porsche no Brasil. Nesse período, a Porsche aumentou significativamente sua presença no País. Atualmente, a Stuttgart Porsche opera lojas em São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Rio de Janeiro, mais o Stuttgart Service | Body & Paint, localizado em São Paulo, o mais moderno centro de serviços de reparo e manutenção de carros da marca, sendo o único da América Latina capacitado a fazer reparos em carrocerias de alumínio e o único do Brasil apto a fazer manutenção e reparos em baterias de alta tensão para veículos híbridos e elétricos. Ainda em 2024, a Stuttgart iniciará as operações dos Porsche Centers em Maringá (PR) e Blumenau (SC). O histórico, a presença em cinco estados e a alta qualidade de seu atendimento e de seus serviços fazem da Stuttgart ser referência em Porsche no Brasil.

Sobre o Porsche Club Brasil

Criado em dezembro de 1997, o Porsche Club Brasil é reconhecido oficialmente pela Porsche AG e promove eventos exclusivos para proprietários de carros da marca, possibilitando seu uso em ambiente seguro, estruturado e atraente também aos familiares e amigos. São admitidos nos eventos carros Porsche de qualquer ano e modelo de fabricação. Desde 2001, o Porsche Club Brasil organiza o campeonato Porsche Club Cup, uma competição amigável entre equipes formadas pelos próprios associados.