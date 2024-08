Porsche Club Brasil faz Route Tour beneficente até a Academia da Força Aérea em Pirassununga

Uma ação beneficente em prol de pessoas em situação de vulnerabilidade. A boa causa atraiu 150 inscrições na última sexta-feira (2 de agosto) para um passeio entre os Porsche Centers de São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto rumo à Academia da Força Aérea, em Pirassununga. O evento foi promovido pelo Porsche Club Brasil e pela Stuttgart Porsche, e a quantia arrecadada com as inscrições foi doado à Casa Maria de Nazaré, que atende 800 pessoas em suas três unidades (todas em Campinas).

Quem saiu de São Paulo fez o percurso até a Academia (quase 200 km) em cerca de duas horas e meia. Saindo de Campinas, foram 120 km de estrada e, de Ribeirão Preto, cerca de 110 km. Modelos 911, 718 Boxster e Cayman, Macan, Cayenne e Panamera de vários anos e versões coloriram as estradas e o estacionamento da AFA. Acostumados com os aviões, os oficiais da AFA passaram um bom tempo admirando a beleza e os detalhes de estilo e acabamento dos Porsches.

Na chegada, todos foram recepcionados com uma apresentação sobre a AFA e a Esquadrilha da Fumaça. Além de conhecer o hangar e o Centro de Treinamento da Esquadrilha da Fumaça, os participantes do Route Tour puderam assistir a um treinamento da Esquadrilha da Fumaça com sete aviões A-29 Super Tucano, fabricados pela Embraer. A rara oportunidade de colocar os Porsches na estrada, conhecer de perto os aviões e assistir às acrobacias da Esquadrilha da Fumaça tornou este Route Tour inesquecível.

Sobre a Stuttgart Porsche

A Stuttgart atuou entre outubro de 1997 e junho de 2015 como importadora oficial da marca Porsche no Brasil. Nesse período, a Porsche aumentou significativamente sua presença no País. Atualmente, a Stuttgart Porsche opera lojas em São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Rio de Janeiro, mais o Stuttgart Service | Body & Paint, localizado em São Paulo, o mais moderno centro de serviços de reparo e manutenção de carros da marca, sendo o único da América Latina capacitado a fazer reparos em carrocerias de alumínio e o único do Brasil apto a fazer manutenção e reparos em baterias de alta tensão para veículos híbridos e elétricos. Ainda em 2024, a Stuttgart iniciará as operações dos Porsche Centers em Maringá (PR) e Blumenau (SC). O histórico, a presença em cinco estados e a alta qualidade de seu atendimento e de seus serviços fazem da Stuttgart ser referência em Porsche no Brasil.

Sobre o Porsche Club Brasil

Criado em dezembro de 1997, o Porsche Club Brasil é reconhecido oficialmente pela Porsche AG e promove eventos exclusivos para proprietários de carros da marca, possibilitando seu uso em ambiente seguro, estruturado e atraente também aos familiares e amigos. São admitidos nos eventos carros Porsche de qualquer ano e modelo de fabricação. Desde 2001, o Porsche Club Brasil organiza o campeonato Porsche Club Cup, uma competição amigável entre equipes formadas pelos próprios associados.