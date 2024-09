Porco no Rolete do Fundo Social de São Caetano reúne mais de 300 pessoas

Mais um grande sucesso a realização da 6ª edição do Porco no Rolete, evento do Fundo Social de Solidariedade de São Caetano do Sul, realizado no sábado (21/9), no CISE João Nicolau Braido.

O evento contou com as presenças do prefeito José Auricchio Júnior, da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Denise Auricchio, de autoridades e vereadores. “É sempre uma alegria imensa trabalhar em prol do próximo e perceber que muitas pessoas, muitos amigos estão presentes e imbuídos do espírito de ajudar ao próximo”, ressaltou Denise Auricchio.

Letícia Teixeira / PMSCS

A arrecadação do Porco no Rolete será revertida aos mais de 28 cursos profissionalizantes oferecidos pelo Fundo Social e ao Graac (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer).