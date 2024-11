Por robótica educacional, Macatuba receberá título de ‘Prefeitura Inovadora’

Para estimular o raciocínio lógico e o pensamento crítico de forma interdisciplinar, a Prefeitura de Macatuba adotou aulas de robótica em três escolas do município. Pelo projeto, o município será reconhecido como Prefeitura Inovadora 2024 do Centro-Oeste Paulista durante o Fórum de Cidades e Inteligentes da região, na quarta-feira (06), no ITE, em Bauru.

O evento, gratuito para servidores públicos, é uma iniciativa da Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura de Bauru.

Segundo o Prefeito de Macatuba, Anderson Ferreira, o projeto começou a ser implementado em 2018 e teve por objetivo ensinar às crianças noções básicas de programação e a construção de robôs. A iniciativa se baseou no conceito de robótica educacional, que utiliza a tecnologia como ferramenta pedagógica.

“Uma Prefeitura que não pensa em uma cidade tecnológica é uma Prefeitura que não pensa no futuro, no desenvolvimento do município, nos seus cidadãos. E é por isso que batemos em cima no slogan ‘cidade em transformação’. A transformação começa pela mudança de pensamento do gestor público, que pode e dever olhar para uma cidade de 17 mil habitantes como uma protagonista em uma região tão promissora como a nossa”, destacou o prefeito.

Desde que o projeto foi iniciado, cerca de 150 alunos já frequentaram as aulas de robótica. As atividades, que são desenvolvidas em contraturno escolar, acontecem em três escolas municipais de Macatuba: Odila Galli Lista, Waldomiro Fantini e Trajano Maciel Filho (CAIC Cristo Rei).

“A robótica exige colaboração constante e ativa entre os participantes, o que contribui para a capacidade de resolução de problemas e fortalecimento do trabalho em equipe. Desenvolve tudo, desde o raciocínio lógico até a agilidade certeira na tomada de decisões. Por isso estamos pensando em ampliar este trabalho, levando para mais estudantes a robótica e o uso da tecnologia”, ressaltou Ferreira, que será um dos painelistas do Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Centro-Oeste Paulista. O case de sucesso de Macatuba será apresentado pelo prefeito às 11h05.

As vagas são limitadas.

PREFEITURAS INOVADORAS – Para a seleção, foram considerados diversos fatores, entre eles a utilização da tecnologia para a inovação estratégica na atual gestão e o impacto positivo no desenvolvimento socioeconômico do município. Ao todo, 13 Prefeituras foram selecionadas para o reconhecimento (confira aqui).

“Esse reconhecimento busca valorizar os governos municipais que estão buscando adotar iniciativas inovadoras com o uso da tecnologia para melhorar os serviços públicos que são oferecidos aos cidadãos”, destaca o diretor da RCD, José Marinho.

Além de modelos implantados nos municípios e políticas públicas, o público participante terá acesso às soluções disponíveis pela iZeus, Integrativa, Binär Tech, Geodados, MonitelSegurança e Energia, Netdeep, Sino Consultoria e Informática, Monitora Tecnologia e Informação e o Portal de Compras Públicas. O apoio é da Instituição Toledo de Ensino (ITE).

Serviço:

Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Centro-Oeste Paulista

Data: 06/11/2024

Horário: 08h45 às 16h40

Local: Instituição Toledo de Ensino – ITE

Inscrições gratuitas para servidores públicos, entidades e universidades: https://www.sympla.com.br/rcd