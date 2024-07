Por que visitar museus com as crianças?

Na hora de decidir o que fazer com os filhos pequenos no fim de semana ou nas férias, muitos pais não pensam em incluir na lista de atividades uma visita a um museu. Ainda que muitos deles sejam espaços em que se deve fazer silêncio e ter cuidado com as peças expostas, nem todos os museus são iguais. Com um pouco de pesquisa, é possível encontrar opções que também sejam “lugar de criança”.

De acordo com Andreia Castro, diretora do Marista Escola Social Ir Lourenço, as experiências culturais fazem a diferença na fase da infância. “As crianças usam as experiências que têm para construir o seu repertório de mundo e se desenvolver. O acesso à cultura é parte importante desse desenvolvimento, já que estimula a criatividade e o pensamento crítico”, explica.

Além de cultura, os museus são uma porta de acesso a conhecimentos científicos e históricos, e podem ser uma forma da família passar um tempo de qualidade junta.

Confira algumas dicas que podem tornar esse momento mais proveitoso.

1 – Considere os interesses da criança

Na hora de escolher um museu para conhecer, leve em consideração os temas de interesse dos pequenos. Gosta de dinossauros? De astronomia? De pintura? Pesquise e encontre uma opção que contemple esses gostos, o que vai tornar a experiência mais atraente. Ou, ainda, opte por um museu que tenha exposições interativas ou espaços voltados para crianças.

2 – Explique as regras

Para tornar o passeio mais tranquilo, é importante explicar algumas coisas sobre os museus antes que vocês saiam de casa. Deixe claro que nem todas as peças podem ser tocadas. Além disso, gritos e saltos precisam esperar o momento da saída.

3 – Participe com ela da experiência

Informe-se de antemão sobre as exposições que serão visitadas, para saber o que mais chamará a atenção da criança e se existe alguma delas que vocês possam passar reto. Uma vez no museu, incentive-a a pensar sobre as obras, fazendo perguntas e conversando sobre elas. Isso tornará a visita significativa, que se tornará uma memória agradável de um tempo passado em família.

Estes são alguns espaços que podem ser incluídos na lista de opções para visitação:

São Paulo: