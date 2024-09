Por que venta tanto no Metrô de SP? Entenda como isso ajuda na segurança dos passageiros

Se você já andou de Metrô em São Paulo, provavelmente notou que dentro de algumas estações venta muito. Segundo o chefe de projetos de sistemas do Metrô, Adalberto de Paula Ramos, esse fenômeno ocorre devido a velocidade dos trens que podem chegar a até 90 km/h, gerando um deslocamento significativo do ar, conhecido como efeito pistão.

“Este efeito força a troca de ar entre o interior das estações e o ambiente externo, principalmente pelos acessos e dutos de ventilação existentes nas estações, e ainda pelos poços de ventilação instalados entre elas”, explica ele. Esse alto fluxo de ar pode variar de acordo com a arquitetura de cada estação, podendo vir dos acessos do local ou do mezanino. De acordo com o especialista, o sistema de ventilação é essencial para a segurança dos usuários, já que, em caso de incêndio, esse sistema tem a capacidade de dissipar rapidamente a fumaça.

Além disso, esses poços também são utilizados como saída de emergência, protegendo os passageiros e permitindo uma evacuação mais segura e eficiente das estações e túneis. Ao serem construídas, as estações subterrâneas e os túneis da via são equipados com sistemas de ventilação que desempenham um papel crucial na manutenção da qualidade do ar.

Esses sistemas, segundo o Metrô, têm a função de extrair o ar interno e substituir por ar fresco do exterior. Isso também ajuda a manter o ambiente das estações mais agradável e ventilado para os passageiros.

Embora o propósito principal das Portas de Plataforma seja garantir a segurança dos passageiros no embarque, elas também desempenham um papel importante ajudando a reduzir as variações bruscas de pressão e fluxo de ar que ocorrem quando os trens entram e saem das estações.