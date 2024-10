Por que São Paulo tem caminho aberto para Libertadores se repetir 1º turno

Eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, o São Paulo tem no Brasileiro caminho aberto para voltar a se classificar para a competição continental.

O São Paulo tem uma tabela teoricamente mais fácil nas rodadas finais do que teve na primeira metade do segundo turno. O Tricolor só enfrenta dois adversários dentre os atuais oito primeiros colocados da competição: Bahia, na 32ª rodada, e Botafogo, na última.

Se o time do técnico Zubeldía repetir os mesmos resultados do primeiro turno, a tendência é que se classifique para o torneio. Na primeira metade do Brasileiro foram 17 pontos conquistados de 30 possíveis.

A pontuação deixaria o Tricolor com 64 pontos no fim do torneio, a mesma do quinto colocado da competição no ano passado, o Botafogo. Os cariocas foram para a Pré-Libertadores, avançaram e nesta terça-feira (1) estão nas semifinais, eliminando o próprio São Paulo.

A situação poderia melhorar se algum dos times do G-4 garantisse a classificação para a Libertadores por outras vias. O Botafogo briga pelo título do torneio, e o Flamengo está vivo na Copa do Brasil.

Atualmente, os oito primeiros do Brasileirão demonstram brigar pelas vagas na Libertadores, o que coloca o São Paulo com apenas dois confrontos diretos. Os demais adversários do time disputam no meio ou na parte debaixo da tabela.

O Tricolor tem seis jogos fora de casa e quatro dentro de seus domínios até o fim desta edição do Brasileiro. Os adversários são: Cuiabá (fora), Vasco (casa), Criciúma (fora), Bahia (fora), Athletico-PR (casa), Red Bull Bragantino (fora), Atlético-MG (casa), Grêmio (fora), Juventude (casa), Botafogo (fora).