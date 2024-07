Por que os Jogos Olímpicos começam antes mesmo da cerimônia de abertura?

A cerimônia de abertura de abertura não será a primeira atração dos Jogos Olímpicos de Paris. A cerimônia oficial, que será no Rio Sena, está marcada para as 14h30 (de Brasília) da sexta.

Futebol e rúgbi de 7 masculinos dão nesta manhã o “pontapé inicial” da edição. Dois jogos iniciam os trabalhos, ambos às 10h: Argentina x Marrocos e Uzbequistão x Espanha. Partidas de rúgbi ocorrem na sequência. O primeiro dia olímpico se encerra depois dos compromissos das 16h30.

Handebol e futebol femininos, além do tiro com arco (ambas as categorias), também começam antes da abertura. Tais modalidades serão disputadas a partir de quinta (25).

Tempo e espaço explicam a necessidade do início precoce dessas modalidades. O formato de disputa de algumas delas impossibilita o encaixe nas duas semanas “oficiais” dos Jogos, entre a cerimônia que abre o torneio e a de encerramento – marcada para 11 de agosto.

No futebol é obrigatório ter pelo menos três dias de recuperação entre jogos, e os finalistas terão seis compromissos (três da fase de grupo, mais quartas, semi e final). A modalidade será disputada em quase três semanas – 19 dias no masculino, e 18 no feminino. O tempo mínimo entre partidas também se aplica ao handebol.

Já o rugbi de 7 e o tiro com alvo dividem palco com outros esportes. O Stade de France receberá as provas de atletismo em 2 de agosto, tendo apenas dois dias para ser ajustado após a final do rúgbi. O tiro com arco, por sua vez, será realizado no Invalides, onde ocorrerá o ciclismo.