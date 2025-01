Por que o Copom deverá aumentar a Selic em 1 ponto percentual nesta quarta (29)?

A taxa Selic deve subir 1 ponto porcentual (p.p.) a partir desta quarta-feira (29), após a primeira reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) sob o comando do economista Gabriel Galípolo. Não é apenas a projeção mais segura da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), como também uma indicação do próprio comitê nos encontros anteriores. Com isso, os juros básicos nacionais subirão para 13,25% ao ano (a.a.), uma das maiores taxas de juro real do mundo.

Mas por que o Copom tomará essa decisão?

Na avaliação da Entidade, há pelo menos três motivos. O primeiro diz respeito à conjuntura econômica: o desemprego segue baixíssimo (6,1% até novembro), aumentando tanto a renda média (R$ 3.285) quanto a massa salarial das famílias, o que favorece um cenário de inflação. O acumulado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 12 meses foi de 4,83%, segundo dados do IBGE — acima do teto da meta estipulada pelo Banco Central (Bacen).

Essa inflação tende a ser afetada, ainda, pelo câmbio, que permanece próximo dos R$ 6, mesmo com todos os movimentos do Bacen no mercado, vendendo dólares por meio de leilões. Não é à toa que, de acordo com o boletim Focus, a expectativa seja a de que a inflação deste ano chegue a 5,5%.

Contudo, o principal motivo é, na leitura da Federação, a inércia do governo em encontrar uma solução para o problema fiscal. Para se ter uma ideia, a Instituição Fiscal Independente (IFI) calculou que, para estabilizar a dívida pública, seria necessário um superávit primário de 2,4% do Produto Interno Bruto (PIB). A relação entre dívida e PIB que está na base da análise é de 77%. Enquanto não houver uma solução, a autoridade monetária não fará mais do que “enxugar gelo”, aumentando a taxa de juros reunião após reunião.

O problema dessa situação é que os custos são dissolvidos na sociedade. Os empresários pagam mais pelo crédito e encontram dificuldades em pedir novos empréstimos, enquanto a população convive com inflação elevada. Além disso, o arcabouço fiscal já perdeu credibilidade entre os agentes de mercado, pela falta de critérios rigorosos de subtração de algumas despesas e pela incapacidade de estabilizar essa relação entre dívida e PIB.

A FecomercioSP, seguindo a esteira de nomes fundamentais do debate econômico brasileiro, entende que o governo precisa fazer um corte de custos mais sólido, e não aumentar a arrecadação, para evitar que essa conjuntura se deteriore ainda mais. O contrário disso será a perda de todo o efeito da política monetária sobre a inflação.