Por que investir em educação em 2025?

A educação é peça fundamental para o desenvolvimento individual e social e investir em um negócio do segmento, além de ter uma relevância social, pode ser altamente lucrativo. Não é apenas as crianças o público-alvo, já que o setor abrange também adultos e idosos, como cursos profissionalizantes, de língua estrangeira ou de capacitação. A busca por aprendizado permanece relevante, garantindo uma base de clientes sólida e de diversas idades. Só no último trimestre, as franquias de educação cresceram 12,6%, de acordo com a ABF (Associação Brasileira de Franchising).

Eleandro da Costa, CEO e sócio da rede Jumper! Profissões e Idiomas, explica que além da receita recorrente, a educação acompanha o crescimento do aluno, seja uma criança no curso kids de inglês, um adulto que está fazendo um curso profissionalizante ou um idoso aprendendo sobre tecnologia.

É justamente essa evolução tecnológica e a automação inserida na vida das pessoas que impulsiona a necessidade de requalificação e aprendizado no ambiente de trabalho. Por isso, negócios em educação que oferecem cursos de idiomas, programação, habilidades técnicas ou desenvolvimento pessoal estão com uma alta demanda.

“Um bom negócio nesse segmento precisa estar atento também às mudanças comportamentais e tecnológicas da sociedade. Se as pessoas querem aprender a ganhar dinheiro com as redes sociais, com a Inteligência Artificial, por exemplo, é preciso criar um curso voltado para atender esse público. Isso se torna um diferencial competitivo no mercado”, diz Eleandro.

Investir em uma franquia de educação é outro fator estratégico para quem vai empreender em 2025, já que oferece a vantagem de trabalhar com uma marca já estabelecida, atrai clientes mais rapidamente e reduz o risco associado à criação de um negócio do zero.

Outro ponto é que a educação é um setor essencial e resiliente, mesmo em tempos de crise. A busca por desenvolvimento pessoal e profissional não diminui, muito pelo contrário, o que torna o investimento potencialmente lucrativo. Além disso, o negócio também pode ser transformador na vida das pessoas, já que através dele é possível descobrir novas habilidades e até mesmo uma profissão:

“Fora o retorno financeiro, investir em educação permite contribuir para o desenvolvimento social e econômico, ajudando as pessoas a alcançar seus objetivos e consequentemente melhorando suas vidas, aumentando a possibilidade de conquistar salários e cargos melhores”, explica Eleandro.