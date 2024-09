Por que Depay não vai reforçar o Corinthians na Copa do Brasil?

O Corinthians correu contra o relógio, mas não conseguiu inscrever Memphis Depay na Copa do Brasil.

O QUE ACONTECEU

A data limite para inscrever um novo jogador na Copa do Brasil – em transferências internacionais -, independentemente da fase, venceu às 23h59 (horário de Brasília) da última segunda-feira (9). O prazo para transferências nacionais se encerrou às 19h.

Por conta do fuso horário, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) não conseguiu emitir a documentação de liberação do jogador a tempo. Depay estava livre no mercado desde que deixou o Atlético de Madri, no final de junho.

A reportagem apurou que o Corinthians chegou a contratar um advogado na Espanha, tentou contato com a RFEF de inúmeras formas, mas não obteve resposta até o fechamento da janela. A Fifa também aguardava a conclusão dos trâmites de transferência internacional.

“O entrave relativo à inscrição do Memphis no BID decorreu da necessidade do fornecimento de documentos por parte da federação espanhola que, em razão do fuso horário, não emitiu em tempo. A diretoria tentou viabilizar essa emissão de todas as formas, mas não foi possível”, disse Leonardo Pantaleão, diretor jurídico do Corinthians.

Por isso, Depay ficará fora do torneio nacional, mesmo se a equipe avançar diante do Juventude, na próxima quarta-feira (11), pelas quartas de final e seguir até a decisão. O departamento jurídico até tentou reverter a situação, mas sem sucesso.

Já as inscrições na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro estão garantidas. Os clubes podem realizar mudanças na lista da Sul-Americana até 13 de setembro. Para o Brasileirão, cada equipe pode fazer oito trocas até 20 de setembro na lista de 50 atletas.