Por que a fisioterapia é indicada para tratar o lipedema

O lipedema é uma condição crônica e progressiva que afeta o tecido adiposo, caracterizada pelo acúmulo desproporcional de gordura, geralmente nas pernas e braços. Esta condição pode causar desconforto significativo, dor e limitar a mobilidade, além de impactar negativamente a qualidade de vida das mulheres. Apenas no Brasil, estamos falando de cerca de 10 milhões. Embora o tratamento do lipedema geralmente envolva uma abordagem multidisciplinar, a fisioterapia se destaca como uma intervenção crucial para o tratamento desta patologia. Por isso, a fisioterapeuta Dra. Jaqueline Baiocchi, do Instituto Lipedema Brasil – o primeiro centro de referência no tratamento da doença no país -, explica os principais motivos pelos quais a fisioterapia é indicada para quem sofre com o lipedema.

“A fisioterapia consegue atuar dentro dos pilares do tratamento do lipedema. Há gatilhos que aumentam a inflamação da doença: o hormonal, o mental-emocional, o nutricional-dietético e o vascular, e a fisioterapia especializada consegue atuar nesses gatilhos e também nas alterações estéticas decorrentes da doença” comenta a especialista.

Cerca de 45% das mulheres com lipedema vão ter algum grau de disfunção das veias e sinais de alteração linfáticas são vistos mesmo em mulheres com os graus menores de Lipedema. A inflamação da gordura do Lipedema é piorada com o acúmulo de inchaço nas pernas, e juntos eles pioram o quadro clínico. E quanto mais inchaço a paciente tem, maior é o gatilho inflamatório. E esta inflamação pode fazer com que o lipedema progrida.

1. Controlar a inflamação: Um dos principais objetivos da fisioterapia no tratamento do lipedema é a modulação anti-inflamatória. Isto porque há técnicas e tecnologias para ajudar a controlar e reduzir a inflamação e diminuir o estresse oxidativo dos tecidos.

2. Reduzir o inchaço: Outro objetivo da fisioterapia no tratamento do lipedema é a redução do edema, ou seja, o inchaço dos tecidos. Técnicas como a drenagem linfática manual (DLM) e uso de bombas pneumáticas são amplamente utilizadas para estimular o sistema linfático e promover a drenagem do excesso de fluido acumulado nos tecidos. Isso pode ajudar a aliviar o desconforto e a sensação de peso nas áreas afetadas. Também é necessário o uso de meias elásticas ou calças de compressão para melhorar o retorno venoso e linfático. Hoje, existem tecnologias para desinflamar localmente a gordura e para melhorar a drenagem. Além disso, mais importante que a própria drenagem linfática em si é evitar a progressão do quadro.

3. Melhorar a mobilidade: A fisioterapia oferece uma gama de exercícios específicos que visam melhorar a força, a flexibilidade e a amplitude de movimento das articulações. “As mulheres com lipedema têm mais dificuldade para ganhar músculo, pois têm mais alterações articulares, que trazem grande comprometimento ortopédico e funcional na qualidade de vida delas. Então a fisioterapia está bem inserida nesta parte da vida delas”, comenta a Dra. Jaqueline.

4. Fortalecer os músculos: O fortalecimento dos músculos ao redor das áreas afetadas pode ajudar a suportar melhor os tecidos e melhorar a circulação. A fisioterapia pode incluir exercícios para fortalecer os músculos das pernas e dos braços, o que pode contribuir para uma melhor funcionalidade geral e ajudar na prevenção de complicações associadas ao lipedema.

5. Ter estratégias de autocuidado: Os fisioterapeutas desempenham um papel fundamental na educação das pacientes sobre como gerenciar sua condição de maneira eficaz. Eles podem fornecer orientações sobre técnicas de cuidados com a pele, estratégias para melhorar os inchaços e inclusive prescrever terapêuticas para uso domiciliar.. “O fisioterapeuta começa com a paciente, mas não permanece para sempre. Ele vai dando as estratégias e a paciente dá sequência em casa”, finaliza a Dra. Jaqueline.

A fisioterapia é imprescindível na abordagem multiprofissional do lipedema, pois atua nas correções veno-linfáticas através da terapia de compressão seja com meias elásticas, enfaixamento, fortalecimento muscular, uso de drenagem linfática manual, bombas pneumáticas, dispõe de recursos para diminuir processos inflamatórios e alterações estéticas e inestéticas que muito incomodam as mulheres com lipedema (flacidez, ondulações de pele, fibroses, aderências teciduais conhecidas como celulite) e há recursos da medicina física regenerativa com equipamentos como laser, LED, endermoterapia, ultrassom, terapia por ondas de choque, radiofrequência entre outros, que ajudam a melhorar os aspectos da pele.

“A fisioterapia é uma abordagem altamente recomendada para tratar o lipedema, devido à sua capacidade de melhorar a qualidade de vida das pacientes. Com uma abordagem individualizada e técnicas específicas, é capaz de proporcionar alívio significativo e auxiliar no manejo eficaz do lipedema”, finaliza a especialista que desenvolveu o protocolo Lipedema Zero, com duas fases, para desinflamar, desinchar e melhorar as condições estéticas em pacientes com a doença, praticado exclusivamente no Instituto Lipedema Brasil.