Por meio do Projeto Educare, UNG recebe grêmios de escolas estaduais

A Universidade Guarulhos (UNG) recebeu por meio do Projeto Educare, na última quinta-feira (17), representantes dos grêmios de escolas estaduais, da Diretoria de Ensino Guarulhos Norte, representado pela dirigente Vera Curriel. O encontro ainda contou com a parceria com de diretores das escolas e a ONG QG Atitude Jovem.

Mais de 250 estudantes estiveram presentes na Instituição de Ensino Superior (IES) e foram recepcionados pelo diretor de Área da UNG, professor Marcelo Rosa, e pelo presidente das Ligas Acadêmicas da Universidade, Roney Glauber. A dirigente Vera Curriel agradeceu a acolhida da universidade e a oportunidade dos alunos em realizarem a visita.

“A visita à UNG foi uma experiência incrível aos nossos alunos, principalmente para sentirem-se mais motivados a continuar os estudos e decidirem de forma consciente qual carreira pretende seguir. Eles puderam vivenciar de perto o ambiente universitário, conheceram os cursos e como algumas profissões funcionam na prática”, informou a dirigente Vera Curriel.

Durante a visita aos estúdios, o coordenador dos cursos de Comunicação, Alex Francisco, realizou algumas dinâmicas e enfatizou como o Projeto Educare cria vínculos e inspira os alunos aos próximos passos rumo à profissão. “Ver a empolgação e interesse dos alunos em nossos cursos reforça a importância do Projeto, além de mostrar a eles como a universidade pode ser acessível e um ambiente transformador para os futuros graduandos”.

O Projeto Educare é uma iniciativa que oferece aos alunos do Ensino Médio de escolas públicas e privadas, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e escolas técnicas experiências imersivas e únicas à UNG. Por meio de palestras e visitas guiadas, os estudantes conhecem a infraestrutura da IES, sabem mais detalhes sobre os cursos de graduação, tiram dúvidas sobre o mercado de trabalho e vivenciam o cotidiano universitário, incentivando a ingressar no Ensino Superior e a conquistar uma carreira profissional.