Por meio do GFI, Ribeirão Pires ganha automóvel novo para integrar Guarda Ambiental

A Prefeitura de Ribeirão Pires ganhou um automóvel zero quilômetro, modelo Fiat Pulse, que integrará a patrulha da Guarda Ambiental do município. O veículo foi entregue pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, na manhã desta sexta-feira (22), em Pinheiros, na Capital.

A doação é fruto de parceria da Estância com o Governo do Estado, por meio do GFI (Grupo de Fiscalização Integrada), que reúne a GCM (Guarda Civil Municipal de Ribeirão Pires), a Secretaria de Meio Ambiente e Bem Estar-Animal, a Polícia Militar Ambiental, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e o Ministério Público do Estado de São Paulo.

O veículo deverá integrar a Guarda Ambiental do município, sendo utilizada exclusivamente para a fiscalização e policiamento preventivo em áreas de manancial. A ideia é impedir ação criminosa nestas áreas, como invasões de terra, queimadas e etc.

“Sempre muito bom ganhar um carro novo e que fará parte do efetivo da Guarda de Ribeirão Pires, mas que será de uso exclusivo de nossa Guarda Ambiental. A equipe poderá patrulhar áreas de manancial, acompanhar ocorrências e, até mesmo, realizar a prevenção de atividade criminosa”, declarou o secretário de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil, Sandro Torres.

Além de Torres, também participaram do evento o secretário de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Temistocles Cristófaro; a comandante da GCM de Ribeirão Pires, Neide Aparecida; além da Secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Governo do Estado de São Paulo, Natália Resende, e demais representantes de diversos outros municípios, que também foram contemplados.

O GFI foi criado em agosto de 2022 para intensificar a preservação da mata e das espécies nativas da região, já que Ribeirão Pires tem 100% do seu território em uma Área de Proteção e Recuperação de Mananciais, sendo um ponto estratégico para a manutenção da natureza.