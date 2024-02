Por meio do Cate, SP inicia fevereiro com mais de 700 vagas de emprego

O mês de fevereiro reserva diversos processos seletivos na rede de 27 postos do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo. São mais de 700 vagas de emprego nas áreas do comércio, serviços e construção civil – salários de até R$ 3.500. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de fevereiro pelo Portal Cate ou em uma das unidades do serviço na capital.

“Entramos no segundo mês do ano com bom número de vagas abertas. Já realizamos em janeiro um mutirão de emprego para trabalho temporário no carnaval de rua e caminhamos para mais um Contrata SP. Agora nosso mutirão se volta para as pessoas trans e travestis, contemplando também participantes do programa municipal Transcidadania, que atende o mesmo público, em vulnerabilidade social”, explica a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso. “Essa movimentação é um demonstrativo que as empresas estão em busca de novos profissionais e os trabalhadores estão com oportunidades reais de retomarem a geração de renda. Muito importante que os candidatos não deixarem de se preparar. A Prefeitura oferece ampla gama de cursos gratuitos, que podem ser feitos à distância e presencial, contribuindo para facilitar a contratação”.

Entre as oportunidades da semana estão 80 vagas para agente de atendimento. Os selecionados irão atuar junto às linhas 1,2,3 e 15 do Metrô, no auxílio de passageiros, principalmente idosos, pessoas com deficiência e gestantes. Os candidatos precisam ter entre 18 e 25 anos, possuir escolaridade a partir do ensino fundamental completo e comparecer à unidade Central do Cate, avenida Rio Branco, 252, no dia 5 de fevereiro, às 8h ou às 13h. Para este processo não é necessário fazer inscrição prévia.

Já os profissionais com experiência em hotéis encontram posições para área de manutenção. Será exigido conhecimento em construção civil, ter atuado em obras e reformas. Também há vagas para copeiros e camareiras, totalizando 23 vagas com salários de até R$ 2.575. A maioria dos postos está nas regiões sul e norte da cidade.

Quem busca o primeiro emprego ou deseja mudar de área há 45 vagas para telemarketing (ativo e receptivo). Com oportunidades para várias regiões da cidade – salários de até R$ 1.412, sendo imprescindível o ensino médio completo.

Contrata SP – Transcidadania

Voltado à população trans (homens e mulheres) e travestis, o mutirão de empregabilidade recebe inscrições até o dia 7 de fevereiro pelo Portal Cate. As mais de 100 vagas exclusivas de emprego são em áreas operacionais e de atendimento em redes de farmácias na capital.

É necessário ter o ensino médio completo e há oportunidades que não exigem experiência. O processo seletivo ocorrerá na quinta-feira, 8 de fevereiro, das 8h às 16h, no Cate Central.

A ação é intersecretarial entre as pastas de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e de Direitos Humanos e Cidadania, que já atuam em conjunto no Programa Operação Trabalho – POT Transcidadania, com cerca de 800 beneficiários, que são incentivados e contam com capacitação profissional para serem inseridos no mercado de trabalho.

Carnaval

Os trabalhadores que desejarem fazer uma renda extra nos dias de folia na capital, podem se candidatar a uma das 150 vagas para auxiliar as escolas de samba. Os selecionados irão ajudar no desfile das agremiações, no suporte dos carros alegóricos. As estruturas que compõem o desfile contam com empurradores a fim de evitar problemas na evolução das escolas.

Os trabalhadores serão remunerados com diárias no valor de R$ 80 (incluso vale transporte) por até três dias (9, 10 e 11 de fevereiro). Será fornecida alimentação no local. É necessário ser maior de 18 anos, preferencialmente homens, e possuir disponibilidade de horário.

Os interessados devem comparecer no Cate Central no dia 7 de fevereiro, às 9h. A contratação ocorre no ato do atendimento, sendo necessário apresentar RG, CPF e carteira de trabalho.

Serviço:

Processos seletivos para vagas de emprego no Cate

Dias: até 7 de fevereiro, quarta-feira, às 18h

Inscrição: Portal Cate

Ou em uma das 27 unidades do Cate

Horário de funcionamento: das 8h às 17h

É necessário apresentar RG, CPF e a carteira de trabalho (que pode ser a digital).

Zona Central

Cate Central – Av. Rio Branco, 252

Cate Central – Av. Rio Branco, 252 Zona Sul

Cate Interlagos – Av. Interlagos, 6122

Cate Jabaquara – Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2314

Cate Cidade Ademar – Av. Yervant Kissajikian, 416

Cate Parelheiros – Estrada Ecoturística de Parelheiros, 5252

Cate Santo Amaro – Praça Floriano Peixoto, 54

Cate Vila Prudente – Av. do Oratório, 172

Cate Capela do Socorro – Rua Cassiano dos Santos, 499

Cate Ipiranga – Rua Breno Ferraz do Amaral, 425

Cate Campo Limpo – Av. Giovanni Gronchi, 7143 – Vila Andrade, 4º andar

Cate Santana – Av. Tucuruvi, 808

Cate Brasilândia – Av. João Marcelino Branco, 95

Cate Jaçanã – Rua Luis Stamatis, 300 (atendimento suspenso)

Cate Vila Maria/Vila Guilherme – Rua General Mendes, 111

Cate Pirituba – Av. Dr. Felipe Pinel, 12

Cate Perus – Rua Ylídio Figueiredo, 349

Cate Jaraguá – Estrada de Taipas, 990

Cate Lapa – Rua Guaicurus, 1000

Cate Butantã – Rua Doutor Ulpiano da Costa Manso, 201

Cate São Mateus – Av. Ragueb Chohfi, 1400

Cate Cidade Tiradentes – Av. Ragueb Chohfi, 7.001

Cate Itaquera – Rua Augusto Carlos Bauman, 851

Cate São Miguel Paulista – Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, 76

Cate Itaim Paulista – Av. Marechal Tito, 3012

Cate Penha – Rua Candapuí, 492

Cate Guaianases – Rua Hipólito de Camargo, 479

Cate Sapopemba – Av. Sapopemba, 9064

Contrata SP – Transcidadania

Processo seletivo: 8 de fevereiro

Horário: 8h às 16h

Inscrições: até 7 de fevereiro

Local: Cate Central – Avenida Rio Branco, 252

Inscrição: Portal Cate

Processo seletivo para o Sambódromo

Dia: 7 de fevereiro

Horário: 9h

Local: Cate Central – Avenida Rio Branco, 252

Para todas as ações é obrigatório apresentar RG, CPF e carteira de trabalho