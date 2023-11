Por meio de parceria com Hcor, UPA de Ribeirão Pires moderniza diagnóstico cardíaco

Ribeirão Pires está modernizando os diagnósticos cardíacos na rede municipal de emergência da cidade. A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Luzia recebeu, nesta semana, novo aparelho de eletrocardiograma, equipamento que chegou por meio de projeto com o Hcor e que libera resultados de exames em até 15 minutos.

Sem gerar custos para o município, as equipes da UPA Santa Luzia irão realizar os exames, quando necessários, e enviar, via Internet, as informações aferidas. Os dados serão analisados por profissionais de cardiologia do Hospital do Coração, que também por meio digital darão o diagnóstico em prazo de 15 minutos.

“Este é mais um importante avanço para a rede pública de saúde de nossa cidade. Estamos garantindo mais agilidade, eficiência, e humanizando os procedimentos por meio do uso de novas ferramentas e através de parcerias com instituições renomadas, como é o caso do Hcor”, destacou o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi.

Com o aparelho, o paciente terá um diagnóstico mais efetivo e consequentemente um tratamento mais eficaz que ajudará a minimizar os problemas cardiológicos. A parceria integra o projeto ‘Boas Práticas na Atenção à Cardiologia e Urgência Cardiovasculares’, do Hcor e do Ministério da Saúde