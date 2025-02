População elogia atendimento da carreta da mamografia em SBC

Com o planejamento de carreta móvel da mamografia de São Bernardo definido, a Prefeitura informou que, em média, é realizado o atendimento de 80 mulheres por dia, no âmbito do programa de prevenção ao câncer de mama.

Assim, o equipamento móvel itinerante da Saúde de São Bernardo do Campo realiza exames agendados pelas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), além da demanda espontânea, aquelas que são feitas sem agendamento prévio ou pedido médico, para mulheres de 50 a 69 anos.

E para acompanhar os trabalhos da carreta da mamografia, o ABCdoABC foi até a Praça da Matriz, no Centro de cidade, local onde o equipamento está instalado até esta sexta-feira (14), e conversou com moradoras do município que foram ao local para realizarem o exame.

Moradora do Alves Dias prefere fazer o exame na Policlínica

A moradora do Alves Dias, Sandra Regina, disse que tem sua preferência, mas não pode reclamar do atendimento e da assertividade dos resultados dos exames.

Sandra Regina disse que prefere fazer o exame na Policlínica

“Pelas vezes que eu passei, não posso reclamar, deu tudo certinho, mas eu ainda prefiro na Policlínica, porque acho que lá é mais detalhado, não sei como funciona aqui, até agora nunca tive problema com o resultado, mas eu acho o espaço pequeno”, opinou a munícipe, e concluiu:

“Não sei, para mim sempre deu certo, tiveram pessoas que deu algum problema e teve que repetir, tanto que semana passada estava perto da minha casa, mas eu vim para cá, mas eu não me incomodo de me locomover não, tá ótimo, é de graça, então não pode nem reclamar”, falou ela entre risos.

A carreta percorre todo o município, e se estabelece em locais de grande movimentação, das 8h. às 17h., com distribuição de senhas pela manhã e tarde.

Valéria disse que a carreta itinerante facilita a vida da moradora

A vizinha de bairro, Valéria Martins, também do Alves Dias, elogiou a agilidade de atendimento, e revelou que não pôde comparecer em seu bairro no dia em que a carreta estava porque houve falta de energia elétrica.

Valéria mora no Alves Dias, mas não pôde usar os serviços em seu bairro, e foi à Praça da Matriz

“A carreta, para mim, está sendo bem-vinda, esteve próximo de casa, mas por problemas de energia, que tivemos na região, mudou a posição de bairro, e eu estou aqui para realizar hoje. Não vi demora, até o momento está sendo excelente o atendimento, não está tendo muito tempo de espera”, se mostrou satisfeita a moradora do Alves Dias, que concluiu ao afirmar que a mobilidade do equipamento ajuda.

“Facilita, essa disponibilidade de estar em vários bairros, ajuda muito a população, para mim não há problema nenhum em locomoção”, finalizou ela.

O ABCdoABC entrou em contato com a Prefeitura e solicitou informações, quanto ao número de atendimentos até este momento, mas a Municipalidade, até o fechamento desta matéria, ainda não havia respondido.

Calendário segue até o final de fevereiro

De 11 a 14 de fevereiro – Praça da Matriz – Centro (para agendamento de todas as UBSs e demanda espontânea de mulheres de 50 a 69 anos);

Dias 17 e 18 de fevereiro – UBS Orquídeas – Estrada do Poney Club, 1.400 (para agendamento das UBSs Orquídeas e União e demanda espontânea de mulheres de 50 a 69 anos);

Dias 19 e 20 de fevereiro – UBS Silvina – Av. Marquês de Barbacena, 85 (para agendamento da UBS Silvina e demanda espontânea de mulheres de 50 a 69 anos);

Dia 21 de fevereiro – UBS Pauliceia – Rua Miragaia, 834 (para agendamento da UBS Pauliceia e demanda espontânea de mulheres de 50 a 69 anos);

De 24 a 28 de fevereiro – Praça da Matriz – Centro (para agendamento de todas as UBSs e demanda espontânea de mulheres de 50 a 69 anos).