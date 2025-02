População do estado de SP frequenta mais shows e espetáculos do que cinema

Pelo quinto ano consecutivo, a Fundação Seade apresenta a pesquisa “Percepção da população sobre oferta, qualidade e uso dos serviços de cultura”, que busca entender qual a percepção dos paulistas sobre a qualidade dos serviços culturais disponíveis, sua oferta e o quanto esses serviços são utilizados.

O objetivo é traçar um panorama sobre a condição da cultura no Estado de São Paulo e oferecer subsídios para a formulação de políticas públicas, seu aprimoramento e identificação de ajustes necessários.

Em 2024, a frequência a shows e espetáculos e a museus retornou ao patamar de 2018 no estado de São Paulo, com respectivamente 50% e 33% da população participando dessas atividades. Adicionalmente, uma em cada quatro pessoas afirmou não ter frequentado nenhuma atividade cultural em 2024, proporção superior à observada em 2018, indicando que parte da população ainda não retomou hábitos culturais do período anterior à pandemia de Covid 19.

No ano passado, 41% da população paulista frequentou cinema. Entre as pessoas de 18 a 29 anos, 70% afirmaram que foram assistir a um filme, enquanto entre aquelas com 60 anos ou mais essa proporção foi de 26%. Entre os residentes dos municípios de menor porte (até 20 mil habitantes), somente 22% frequentaram cinema, em contraste com os 47% de moradores nos municípios de maior porte (acima de 500 mil habitantes).

Ao abranger informações de antes e depois da pandemia, é possível observar as mudanças no comportamento da população em relação aos serviços culturais. Os dados apresentados evidenciam o início da recuperação do setor cultural a partir de 2023, com exceção das bibliotecas, que mostraram estabilidade nos três últimos anos na proporção de pessoas que as frequentaram no estado (21%).

Necessidades locais

Além de traçar um panorama geral do estado de São Paulo, o estudo traz uma análise desagregada por regiões administrativas (RAs), o que possibilita uma visão mais precisa e abrangente sobre a qualidade, oferta e utilização dos serviços culturais, ajudando a identificar onde há lacunas de acesso e onde os serviços podem ser melhorados ou ampliados.

Em 2024, a proporção de pessoas que foram ao cinema foi maior na Região Metropolitana de São Paulo (44%), seguida pela Região Administrativa de São José dos Campos (42%). As regiões com menor público frequentando cinemas foram as de Registro (9%) e Franca e Presidente Prudente, ambas com 23%.

Já a visita a museus teve maior adesão na Região Metropolitana de São Paulo (38%) e menor na RA de São José do Rio Preto (18%). A proporção da população que foi a show ou espetáculo de música, dança, teatro, circo ou outras artes em sua cidade ou região nos últimos 12 meses foi maior na RA de Bauru (56%) e menor na RA de Barretos (41%).

As RAs de Registro (29%) e Marília (28%) têm a maior proporção da população que frequentou atividades culturais de forma gratuita nos últimos 12 meses e a RM de São Paulo apresentou a maior parcela (44%) de participação em eventos na maioria pagos.

Mais informações disponíveis no link:https://spsocial.seade.gov.br/integra/?analise=percepcao-da-populacao-sobre-oferta-qualidade-e-uso-dos-servicos-de-cultura