População de favela é mais negra e jovem que restante do país, revela IBGE

No Brasil, as favelas refletem uma realidade demográfica distinta do restante do país, caracterizada por uma maior concentração de pessoas pretas e pardas, em contraste com a menor presença de indivíduos brancos. Essa constatação faz parte de um estudo suplementar ao Censo 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (8).

O levantamento detalha que as favelas brasileiras abrigam aproximadamente 16,4 milhões de pessoas em cerca de 12,3 mil comunidades distribuídas por 656 municípios. As favelas são descritas pelo IBGE como áreas urbanas que enfrentam insegurança jurídica quanto à posse da terra, precariedade na oferta de serviços públicos, padrões urbanísticos irregulares e ocupação de áreas de risco ou restrição ambiental.

A análise dos dados revela que as populações preta e parda são predominantes nessas áreas: pretos correspondem a 16,1% e pardos a 56,8% dos moradores das favelas, totalizando 72,9%. No contexto nacional, essas proporções são menores, com pretos representando 10,2% e pardos 45,3% da população total. Em contrapartida, os brancos compõem apenas 26,6% dos habitantes das favelas, enquanto no Brasil como um todo eles representam 43,5%.

O levantamento também destaca a composição etária mais jovem nas favelas. O índice de envelhecimento—que compara o número de idosos com o de crianças—é significativamente menor nas favelas (45 idosos para cada 100 crianças) em comparação com a média nacional (80 idosos para cada 100 crianças). A idade mediana nas favelas é de 30 anos, inferior à mediana nacional de 35 anos.

Além disso, o censo aponta uma leve predominância feminina nas favelas: 51,7% dos moradores são mulheres. A razão de sexo nas favelas é de 93,4 homens para cada 100 mulheres, ligeiramente abaixo da média nacional de 94,3 homens.

Os dados fornecem uma visão abrangente sobre a desigualdade racial no Brasil e destacam as especificidades demográficas das favelas. As informações apresentadas pelo IBGE são fundamentais para compreender melhor os desafios enfrentados por essas comunidades e auxiliar na formulação de políticas públicas mais eficazes.