População de Baleias-Francas Cresce 80% na Costa Brasileira em 3 Anos

Nos últimos três anos, o aumento no registro populacional de baleias-francas na costa brasileira tem gerado otimismo entre os biólogos. Essas majestosas criaturas realizam uma migração anual da Antártida para águas mais quentes, onde as fêmeas dão à luz seus filhotes. Este fenômeno apresentou números acima da média histórica dos últimos 20 anos, um resultado animador para uma espécie ameaçada de extinção.

Segundo o Instituto Australis, localizado em Santa Catarina, a média anual de registros era de cerca de 120 baleias-francas, incluindo aproximadamente 50 filhotes. No entanto, nos últimos três anos, foram avistados 216 indivíduos anualmente, com 107 mães e seus filhotes. Essa recuperação populacional é atribuída ao ciclo reprodutivo lento das baleias-francas e aos esforços contínuos de conservação liderados pelo projeto Franca Austral (Pro Franca).

O Pro Franca, patrocinado pela Petrobras desde 2019, foca na investigação dos hábitos das baleias-francas e no monitoramento da recuperação da espécie. As baleias são monitoradas por sobrevoos realizados principalmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, áreas de grande concentração reprodutiva. Esses esforços incluem a identificação individual das baleias por meio das calosidades únicas em suas cabeças.

A caça predatória reduziu drasticamente a população de baleias-francas até sua proibição em 1986. Desde então, a espécie tem demonstrado sinais de recuperação, com um aumento notável no litoral brasileiro. Contudo, o encontro de parceiros reprodutivos ainda é um desafio devido ao número reduzido da população.

A conservação contínua é crucial para garantir que a população de baleias-francas continue a crescer e se recuperar. O compromisso com a preservação desses gigantes marinhos é essencial para manter o equilíbrio do ecossistema marinho e assegurar um futuro mais promissor para essa espécie ameaçada.