População aprova serviço das Estações de Coleta de Santo André

O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) concluiu a pesquisa de opinião a respeito dos serviços oferecidos pelas Estações de Coleta (ECs) da cidade. O resultado final demonstra que 98% dos entrevistados estão satisfeitos ou muito satisfeitos com o atendimento, infraestrutura e serviços oferecidos nos ecopontos andreenses.

O levantamento ocorreu entre setembro e outubro em 29 Estações de Coleta e ouviu 1.371 munícipes frequentadores das ECs. O estudo também procurou compreender a percepção da população a respeito de quais materiais são recebidos nos ecopontos e quais os locais mais conhecidos.

Dado importante revelado na pesquisa indica que 47% dos entrevistados não sabe que todas as Estações de Coleta de Santo André recebem descarte de óleo de cozinha usado. “Apontamentos como este nos permitem planejar melhor as estratégias de comunicação e o que pode ser melhorado na prestação de serviços dos ecopontos”, explica o gerente de estações de coleta do Semasa, Wellington Vasconcelos Gerrhein. No caso dos locais mais apontados pelos moradores, as estações Erechim, no Parque Erasmo Assunção, e Antonina, no Jardim Santo Antônio, são as mais conhecidas.

Nesta semana, a autarquia iniciou uma segunda etapa do diagnóstico, que ocorrerá porta a porta junto aos moradores do entorno dos ecopontos. O objetivo é verificar se os residentes próximos às ECs utilizam os espaços e, em caso negativo, por que não o fazem, permitindo que outras estratégias sejam adotadas para estimular o uso dos equipamentos públicos, atuando para a conservação ambiental e limpeza urbana. O primeiro local escolhido é o Jardim Santo André, bairro que conta com dois ecopontos, mas que ainda assim registra diversos pontos de descarte irregular de resíduos, especialmente entulho, madeiras e móveis.

Mensalmente, o Semasa faz cerca de 30 mil atendimentos nos ecopontos e no ano passado foram descartadas mais de 37 mil toneladas de resíduos. Os materiais mais recebidos foram: entulho (19.702 toneladas) e madeira (4.966 toneladas). Além disso, todas as ECs recebem doações de roupas, calçados, acessórios, brinquedos e outros itens em bom estado de conservação que são destinados às ações socioambientais do Semasa, às entidades assistenciais cadastradas junto à autarquia e ao Fundo Social de Solidariedade. Em 2023 foram mais de 200 mil objetos doados.