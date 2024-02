População aprova ações de combate à dengue em Diadema

No verão, as condições do clima – com dias quentes e alta umidade – são favoráveis para a reprodução do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, por isso, é fundamental que a população esteja unida com o poder público no combate a doença. A moradora do bairro Serraria, Maria Lucimar da Silva, já sabe como deixar o mosquito da dengue longe. “Eu faço limpeza na minha casa e não deixo água parada”, afirmou. Ela recebeu os agentes de saúde, durante o segundo Dia D de Combate à Dengue, nesta terça-feira (21/02), que visitaram mais de mil residências e estabelecimentos, de acordo com o balanço parcial da ação.

As equipes da Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ) e das Unidades Básicas de Saúde (UBS) percorreram os bairros Casa Grande, Conceição, Maria Tereza, Nova Conquista, Paineiras, Piraporinha, Real, Reid, Ruyce, São José e Serraria para chamar a atenção da população quanto à necessidade dos cuidados e ações de combate ao mosquito da dengue.

Claudionor Marques do Nascimento teve dengue há seis anos atrás e sabe que a população deve receber os agentes durante os mutirões. “Essa doença derruba mesmo. É muito boa essa ação da Prefeitura, que continue para que possamos prevenir a dengue”, relatou o morador da Vila Conquista.

O secretário municipal de Saúde acompanhou a ação nos bairros para sensibilizar a população. “Convido você morador e moradora de Diadema fazer sua parte, ajudar e eliminar toda água parada. Nossa defesa contra o mosquito é esse trabalho de prevenção. Somente juntos vamos vencer esse mosquito”, reforçou José Antônio da Silva. Ele ainda ressaltou a ampliação dos canais de comunicação para denúncias de possíveis criadouros do mosquito, como telefone (08007710 963), whatsapp (11 40595892) e email ccz@gmail.com.

A rede municipal de Saúde está preparada e qualificada para ações de educação em saúde, combate ao mosquito, diagnóstico da doença e tratamento. A coordenadora da Atenção Básica, Maria Luísa Malatesta, ressalta o papel dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de controle de endemias. “Eles são referências dos usuários em seus territórios, ajudando no cuidado e identificar os riscos ambientais para prevenção das arboviroses. Neste combate ao mosquito, a ação dos moradores é fundamental e a receita é bem simples, dura cerca de 10 minutos: olhar uma vez por semana os locais que possam se tornar criadouros do Aedes aegypti”. Confira o check list de locais para vistoriar em casa em https://portal.diadema.sp.gov.br/wp-content/uploads/2024/02/FolhetoDenguePMD_2024.pdf.

Quem apresentar sintomas sugestivos de dengue, como febre, dores de cabeça, no corpo, em articulações e atrás dos olhos, fraqueza e falta de apetite, deve procurar o serviço de saúde, tomar bastante líquido e evitar uso de medicamentos a base de ácido acetilsalicílico (AAS). Saiba mais sobre a dengue em https://portal.diadema.sp.gov.br/dengue/.

Apoio

Para reforçar as ações de prevenção à dengue, a Prefeitura realizou em fevereiro dois mutirões de limpeza, com ações de zeladoria com o objetivo de eliminar as condições favoráveis para o mosquito Aedes. Esses mutirões seguem até o final do mês em diversas regiões da cidade.

Na semana passada (15/02), a Coordenadoria de Vigilância em Saúde se reuniu com representantes dos serviços municipais para orientar sobre a prevenção da dengue e ações de prevenção. Mais informações em https://portal.diadema.sp.gov.br/diadema-convoca-servidores-para-acao-conjunta-no-enfrentamento-a-dengue/.