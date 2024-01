Pontos turísticos da cidade recebem nova iluminação no aniversário de São Paulo

A Prefeitura de São Paulo inaugura iluminação modernizada e de destaque em pontos turísticos e cartões-postais da metrópole como parte das comemorações dos 470 anos da cidade, nesta quinta-feira (25). Os projetos destacam a união entre tradição e modernidade, ressaltando a beleza da arquitetura de monumentos e construções históricas da capital.

Ao longo dos anos, a iluminação pública passou por intervenções como troca de lâmpadas de mercúrio por vapor de sódio, recapagem em alguns postes de concreto e troca por lâmpadas de led. Por último, houve a substituição por luminárias com módulos de LED, o que garantiu benefícios como economia de energia, aumento de luminosidade geral dos locais, facilidade na manutenção dos equipamentos e segurança nos arredores.

Os sistemas de iluminação mais modernos já estão em funcionamento em endereços como Avenida Paulista e Museu do Ipiranga. A partir de quinta-feira (25), a Praça da Sé, o Teatro Municipal, parte do Mercado Municipal, a Catedral da Penha e a Ponte Estaiada ganharão também a nova iluminação.

Praça da Sé

Foram instalados 114 novos refletores de LED de alta potência e recuperados 11 postes ornamentais. A catedral ganhou 10 refletores LED 190W 3000K em cada luminária das ruas das laterais e na frente do edifício, além de 4 refletores da mesma configuração no poste existente na Rua Praça Dr. João Mendes, que fica no fundo da Catedral Metropolitana de São Paulo.

Theatro Municipal

O local recebeu novas luminárias de LED, mais potentes e modernas se comparadas com as tradicionais, substituindo as de vapor de sódio.

Mercado Municipal

No Mercado Municipal, será entregue a iluminação de destaque na parte superior. Os refletores de vapor de sódio foram substituídos por LED (55W e 35W) mantendo as posições e quantidades do projeto original, com 464 refletores.

Ponte Estaiada

Na noite desta quinta-feira (25), a Ponte Estaiada receberá iluminação que vai remeter às cores da bandeira da cidade para marcar os 470 anos de São Paulo.

Para a valorização da Ponte Estaiada Octávio Frias de Oliveira, foi feito um novo projeto de iluminação cênica e foram instalados 42 refletores RGBW de alta potência, cada um com 190 watts, capazes de emitir fachos de luz de diferentes cores.

Na nova configuração, 32 refletores estão distribuídos em três diferentes níveis localizados na parte superior da estrutura. Também foram instalados dois novos postes próximos à ciclovia do Rio Pinheiros, cada um com 5 refletores RGBW de alta potência direcionados para a ponte.

Catedral da Penha

A Basílica Nossa Senhora da Penha ganhou um estudo luminotécnico específico. As luminárias do estacionamento foram trocadas por novas, em LED 80W. Os projetores fora de padrão foram substituídos por 8 projetores LED 190W 3000K. As laterais ganharam 4 novos postes, com luminária LED 80W e projetores LED 190W 3000K.