Ponte sobre o Rio Paranapanema em Pirapozinho reabre nesta quarta-feira, dia 29

Após dois meses de interdição, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), reabrirá, a partir das 9h desta quarta-feira (29/11), o tráfego na ponte sobre o Rio Paranapanema, em Pirapozinho. A estrutura passou por obras de recuperação, iniciadas em julho deste ano, na altura do km 523,5 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP 425), próximo ao Distrito de Itororó do Paranapanema, na divisa com o estado do Paraná. A liberação da ponte só estava prevista para janeiro de 2024, porém o DER conseguiu antecipar o cronograma.

A Ponte de Pirapozinho recebeu investimentos de R$2,2 milhões, provenientes do tesouro estadual paulista. As intervenções incluíram correções nas junções das lajes, que estavam danificadas, além de melhorias no pavimento e no guarda corpo. As obras foram iniciadas em julho de 2023. A estrutura recebe, em média, 4.365 veículos diariamente, entre leves e pesados.

Outra ponte: Esta é a segunda estrutura de grande porte sobre o Rio Paranapanema reformada e modernizada pelo DER. Localizada no Km 150 da rodovia Rodolfo Ribeiro de Vastro (SP 421), entre as cidades de Taciba e Porecatu (PR), na divisa de SP e Paraná, a ponte ficou interditada por quatro meses para reforma e foi entregue à população em março. Foram feitas a recomposiçao dos passeios, a proteção dos taludes e a substituição do pavimento, entre outros itens.