Ponte provisória em Feliz, Rio Grande do Sul, é destruída por chuvas

No município de Feliz, localizado no Rio Grande do Sul, uma ponte provisória feita de contêineres foi destruída na tarde de quinta-feira (2), devido às intensas chuvas que afetaram a região do Vale do Caí no final do ano.

O prefeito da cidade, Júnior Freiberger, confirmou o incidente através de um vídeo compartilhado em suas redes sociais na manhã seguinte, destacando que “a cota [do rio] está acima do nível normal”. Ele também orientou a população, informando que a travessia para o outro lado do rio só poderá ser realizada através do município vizinho, Bom Princípio.

A ponte danificada era a única via para veículos pesados entre as localidades de Picada Cará e o bairro Arroio Feliz. “Estamos enfrentando um grande desafio em termos de mobilidade”, reconheceu o prefeito, refletindo sobre a gravidade da situação.

A estrutura provisória havia sido construída após as devastadoras enchentes que ocorreram em maio de 2024 no Rio Grande do Sul, resultando em 183 mortes e 27 desaparecidos. As fortes chuvas na época destruíram a construção de uma nova ponte, que estava sendo erguida ao lado da antiga Ponte de Ferro na rodovia estadual VRS 843.

Os fundos necessários para a construção da ponte de contêineres foram coletados por meio de esforços comunitários e doações de empresários locais durante a campanha #ReConstruindoConexões. A estrutura foi inaugurada em outubro passado como uma solução temporária.

Em uma entrevista concedida a uma emissora de rádio, o prefeito Júnior Freiberger mencionou que avaliará os danos causados pela destruição da ponte e decidirá se será necessária a construção de outra estrutura temporária ou se o município aguardará pela construção da ponte estadual permanente.

Após uma conversa com o secretário estadual de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul, Juvir Costella, na quinta-feira, Freiberger anunciou que as obras de fundação para a nova ponte asfáltica do estado estão previstas para começar em fevereiro.