Ponte Preta provoca Mirassol, de Yuri Lima, com música de Iza no intervalo de jogo

A Ponte Preta fez uma provocação ao time do Mirassol, onde joga o volante e ex-namorado de Iza, Yuri Lima, em partida da última sexta (12).

Durante a volta dos jogadores do intervalo do jogo válido pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, as caixas de som do estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, começaram a tocar “Pesadão”, hit da cantora que expôs as traições do atleta nesta semana.

O momento viralizou nas redes sociais. “Colocaram ‘Pesadão’ da Iza quando o Mirassol estava entrando em campo”, riu uma seguidora. Apesar da provocação, Yuri não esteve em campo. Procurado, o Mirassol diz que o atleta não foi a campo por opção do treinador. O jogo terminou 4 a 2 para a Ponte.

Veja: