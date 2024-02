Ponte Preta apresenta uniformes da nova patrocinadora e marca estreia para jogo com Ituano

A Ponte Preta realizou um evento para apresentar o seu novo uniforme, fruto de uma parceria com a Diadora, que fará sua terceira passagem pelo clube. A estreia do composto será neste sábado, às 20h, no duelo com o Ituano, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Foram exibidos os uniformes de jogo, treino e polos da comissão técnica e dos jogadores.

Com o retorno, a Diadora termina com um hiato de 15 anos sem vestir a camisa da Ponte Preta, que vinha tendo marca própria, a 1900. O novo vínculo engloba três temporadas, terminando em 2026 Os uniformes já estão à disposição dos torcedores na loja oficial do clube.

“A Diadora tem uma história de sucesso com a Ponte Preta e seus torcedores, que lembram com carinho de algumas camisas icônicas que lançamos no passado. Para esse novo capítulo da nossa história, investimos em tecnologia de ponta para levar mais conforto ao jogador, impulsionando a performance do atleta, sem deixar de lado a identidade visual do clube e o orgulho do torcedor em vestir o uniforme da macaca”, explicou Milton de Souza, diretor geral da Diadora no Brasil, que lembrou também as parceria com Guga, Ayrton Senna e Zico.

A camisa 1 é toda branca com faixa preta, as cores são invertidas no uniforme 2. Ganham destaque o escudo em TPU, display interno com ilustração da macaca sobre o Estádio Moisés Lucarelli, a tradicional faixa diagonal e o mapa histórico da região de Campinas em marca d’água. Nas costas, as coordenadas do estádio em prata e o box dos números com a silhueta do escudo do clube. Outros diferenciais são o logotipo em silicone com relevo e a gola canelada. A bermuda tem o escudo bordado e recorte lateral preto.

Nas camisas de goleiros, a empresa voltou à década de 90, trazendo o gorila atrás do desenho do estádio Moisés Lucarelli. São nas cores preta, vermelha e amarela.

Além da Ponte Preta, a Diadora, marca italiana fundada em 1948, veste o Vélez Sarsfield. A empresa já forneceu uniformes também, no passado, para Atlético-MG, Bahia, Palmeiras e Vasco.