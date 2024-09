Ponte do Morumbi será interditada para obras da Linha 17-Ouro

A partir das 23h deste sábado (14), a ponte Caio Pompeu de Toledo, também conhecida como Ponte do Morumbi, será totalmente interditada no trecho entre a avenida Chucri Zaidan e a rua Francisco Tramontano, sentido Morumbi. O bloqueio permanecerá até às 6h da manhã do dia seguinte (15) e é necessário para a montagem de passarela de emergência da via da Linha 17-Ouro.

Como alternativa, os veículos provenientes da avenida Chucri Zaidan e avenida Morumbi que desejam realizar a travessia do Rio Pinheiro em direção ao bairro do Morumbi, devem utilizar as Pontes Cidade Jardim, João Dias e Laguna.

Placas de sinalização de trânsito serão instaladas no entorno da via para orientar os condutores sobre a interdição, além da atuação da equipe de apoio ao trânsito e agentes operacionais da CET no ponto de bloqueio.