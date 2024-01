Pom-Pom celebra o carnaval e o primeiro ano de Honkai: Star Rail, no Cine Belas Artes

A cidade de São Paulo será palco de uma celebração única neste Carnaval, com a presença especial de Pom-Pom, o adorável condutor do Expresso Astral em Honkai: Star Rail, o RPG de fantasia espacial. Durante o circuito de Carnaval, os fãs que passarem pelo Cine Belas Artes terão a oportunidade de ver um inflável gigante do personagem, com caracterização inspirada na icônica Carmen Miranda, que se estivesse viva completaria 115 anos, em 9 de fevereiro. A instalação do inflável será no dia 04 de fevereiro, e, também haverá ativações especiais e entrega de brindes exclusivos no próprio Cine, durante os dias 9 e 14 de fevereiro.

Com suas grandes orelhas e trajes distintos, o personagem desempenha um papel crucial na jornada, oferecendo assistência ao Desbravador – que perdeu sua memória e agora tenta lembrar quem é e de onde veio – e incentivando a exploração no vasto cosmos do jogo, como o carismático condutor do Expresso Astral. A adorabilidade e a personalidade única conquistaram o coração dos jogadores, tornando-o uma figura querida no universo de Honkai: Star Rail.

Para marcar o primeiro aniversário do jogo, os jogadores terão acesso a Penacony, o Planeta das Festividades, na versão 2.0 do jogo. Este planeta, anteriormente uma prisão para os criminosos mais notórios, agora abriga segredos intrigantes, grupos secretos e a poderosa entidade chamada Xipe. Os fãs podem esperar explorar essa região onírica e enfrentar novos desafios.

Sobre Honkai: Star Rail

Honkai: Star Rail é um título de RPG de fantasia espacial com uma jornada por imensos mundos desconhecidos. O jogo apresenta elementos de fantasia com mitos e lendas integrados à história de ficção científica espacial. Combinado com o sistema de combate intuitivo baseado em turnos, companheiros diversos e distintos e histórias envolventes que juntos compõem uma melodia interestelar repleta de mundos cativantes, cada um repleto de culturas únicas, paisagens inspiradoras e maravilhas míticas para explorar. Honkai: Star Rail já está disponível para PC, iOS, Android, Epic Games Store e PS5. Recentemente, ganhou o prêmio de Jogo do Ano da App Store da Apple, Melhor Jogo do Google Play e MELHOR JOGO MÓVEL pelo The Game Awards.

Para comemorar a conquista de 3 prêmios como Jogo para Celular do Ano, Hoyoverse anunciou que os fãs poderiam reivindicar o personagem 5 estrelas Dr. Ratio gratuitamente! Eles só precisam completar a missão Trailblaze “The Blue — A Moment of Peace”!.