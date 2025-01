Poluição nas margens do Rio Pinheiros preocupa moradores

Na manhã desta segunda-feira (20), uma camada de poluição foi observada nas margens do Rio Pinheiros, especificamente na região próxima à estação Granja Julieta, que integra a Linha 9-Esmeralda do sistema ferroviário. O fenômeno gerou preocupação entre os moradores da Chácara Santo Antônio, na Zona Sul da capital paulista.

Imagens destacam a extensão da poluição, que se manifestou através de uma mistura visível de resíduos e lixo ao longo do rio. Essa situação alarmante chamou a atenção das autoridades e da população local.

Em resposta aos relatos sobre a mancha observada, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) mobilizou uma equipe técnica para investigar o ocorrido. Os profissionais realizaram uma vistoria detalhada na área afetada, que compreende o trecho entre as estações Berrini e Granja Julieta. Segundo informações fornecidas pela CETESB, a inspeção não conseguiu identificar a origem exata ou o ponto de lançamento dos possíveis efluentes que possam ter contribuído para essa poluição.

A CETESB afirmou que continuará com as investigações para esclarecer as causas da contaminação e tomar as medidas necessárias para mitigar o problema. A situação reforça a importância de um monitoramento constante da qualidade das águas do Rio Pinheiros e das ações preventivas contra a poluição ambiental na região.