Poluição do ar, quais os riscos para a saúde?

A poluição do ar é um problema crescente que afeta milhões de pessoas no mundo todo. A exposição prolongada à poluição está associada a uma série de problemas de saúde graves, que vão desde doenças respiratórias até complicações cardiovasculares. Estudos indicam que a qualidade do ar que respiramos tem impacto direto na nossa saúde, especialmente nas grandes cidades, onde os níveis de poluentes, como partículas finas e gases tóxicos, são significativamente mais altos.

Segundo um relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2021, cerca de 7 milhões de mortes anuais estão relacionadas à poluição do ar. Além disso, a poluição ambiental está ligada ao agravamento de condições pré-existentes, como asma, bronquite crônica e enfisema, além de contribuir para o desenvolvimento de doenças pulmonares, câncer de pulmão e infecções respiratórias. Esses são os impactos mais diretos no sistema respiratório, precedendo complicações mais graves.

Recentemente, a cidade de São Paulo foi apontada como a mais poluída do mundo em um ranking da agência suíça IQAir. O índice de qualidade do ar é monitorado em tempo real em mais de 100 grandes cidades, revelando o preocupante nível de poluição enfrentado pela capital paulista.

Principais riscos à saúde causados pela poluição do ar:

Doenças Respiratórias: A inalação de poluentes irrita as vias aéreas e pode agravar problemas como asma e bronquite, especialmente em crianças e idosos.

Problemas Cardiovasculares: A poluição também afeta o sistema circulatório, aumentando o risco de doenças como hipertensão, infarto e acidente vascular cerebral (AVC).

Complicações em Grupos Vulneráveis: Pessoas com condições crônicas, gestantes e recém-nascidos são particularmente sensíveis aos efeitos da poluição.

O pneumologista Dr. Rafael Faraco Rodrigues, da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, alerta: “A poluição do ar é um fator silencioso, mas devastador, para a saúde pública. Mesmo aqueles que se consideram saudáveis podem sofrer impactos a longo prazo. A prevenção envolve políticas públicas de controle ambiental e a conscientização sobre os riscos dessa exposição.”